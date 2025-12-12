Il Galatasaray pensa in grande, due tedeschi nel mirino: il Real potrebbe perdere Rudiger

La situazione contrattuale di Antonio Rudiger con il Real Madrid non è ancora stata definita e così iniziano a circolare voci sul futuro del difensore tedesco. Secondo il quotidiano sportivo turco Fanatik, il Galatasaray avrebbe messo il centrale al centro dei suoi piani per il mercato invernale.

Il club di Istanbul, che vuole rinforzare la rosa a gennaio, punta sull’esperienza dell'ex Chelsea, il cui contratto con il Real scadrà a fine stagione. L’allenatore Okan Buruk ritiene che la coppia Rüdiger–Davinson Sánchez potrebbe alzare il livello della squadra soprattutto in Champions League. Il Galatasaray, approfittando del fatto che il tedesco sarà libero a giugno, inizierà a trattare direttamente con lui prima di presentare un’eventuale offerta al Real Madrid. In questo scenario, il difensore turco Abdülkerim Bardakci diventerebbe un elemento chiave della rotazione, garantendo profondità e flessibilità alla retroguardia.

Non solo difesa: il club turco ha nuovamente messo nel mirino anche Leon Goretzka del Bayern Monaco, il cui contratto scade a fine stagione. L’obiettivo è chiudere l’ingaggio del centrocampista tedesco, già seguito in precedenti sessioni di mercato. Se Rüdiger e Goretzka dovessero davvero trasferirsi al Galatasaray, il club turco riuscirebbe a costruire un vero e proprio "tridente tedesco" di qualità: Leroy Sané, Rüdiger e Goretzka, colonne portanti di una squadra che punta davvero in alto.