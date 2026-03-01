Barcellona, Lamine Yamal ritrova il sorriso: “Ora sto bene, è tornata la gioia di giocare”

Il Barcellona si è rimesso in marcia con una vittoria che vale più dei tre punti. Nel ventiseiesimo turno de LaLiga, il 3-1 rifilato al Villarreal ha riportato entusiasmo e fiducia, soprattutto grazie alla prestazione scintillante di Lamine Yamal, autentico trascinatore della serata blaugrana.

Dopo il match, il talento classe 2007 del Barcellona si è raccontato ai microfoni di Movistar+, soffermandosi sulle difficoltà fisiche che lo avevano accompagnato nelle ultime settimane. Un problema all’inguine che ne aveva condizionato rendimento e umore, fino a spegnere in parte quella leggerezza che lo contraddistingue.

“Non mi sentivo bene, non ero felice, era un insieme di tante cose”, ha spiegato Yamal. “Nell’ultima settimana ho riscoperto la gioia di giocare, ho ritrovato il sorriso”. Parole semplici, ma cariche di significato per un ragazzo che, nonostante la giovanissima età, è già chiamato a incidere con continuità.