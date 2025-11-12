Joao Neves è il volto della nuova campagna per il voto dei portoghesi all’estero

Joao Neves non brilla solo sul campo. Il centrocampista portoghese di 21 anni e la sua compagna, l’attrice Madalena Aragão, sono stati scelti dal governo portoghese come protagonisti di una campagna di sensibilizzazione per incoraggiare i connazionali residenti all’estero a partecipare alle elezioni presidenziali del 18 gennaio 2026.

Girato a Parigi, lo spot mostra il giovane calciatore e la sua compagna seduti su una panchina mentre discutono su come e dove votare. Neves spiega di non sapere se riuscirà a essere in Portogallo quel giorno, impegnato con il PSG, ma scopre che può comunque votare dalla capitale francese grazie al portale ufficiale www.recenseamento.pt, che permette di aggiornare i dati e confermare l’iscrizione alle liste elettorali.

La campagna, diffusa su tutti i canali istituzionali, mira a mobilitare la vasta comunità portoghese sparsa in giro per il mondo, invitandola a registrarsi o confermare la propria sede di voto entro il 18 novembre. In patria, lo spot ha avuto ampia risonanza, anche per il tono da attore "navigato" del calciatore. "Madalena Aragão è chiaramente più a suo agio davanti alla telecamera del fidanzato", ha scherzato CNN Portugal, sottolineando il contrasto con l’esperienza artistica della giovane attrice, già nota per i suoi ruoli in cinema, TV e teatro. Durante le elezioni, Neves sarà effettivamente impegnato con il PSG: il 18 gennaio i parigini ospiteranno il Lilla al Parc des Princes; dopo il voto - ironia della sorte - tornerà proprio in Portogallo per affrontare lo Sporting in Champions il 22 gennaio.