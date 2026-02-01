Ufficiale Zinchenko torna in Olanda: il difensore ucraino è un nuovo giocatore dell'Ajax

L’Ajax ha ufficializzato l’arrivo di Oleksandr Zinchenko, che si trasferisce ad Amsterdam a titolo definitivo dopo l’accordo raggiunto con l’Arsenal. Zinchenko è nato il 15 dicembre 1996 a Radomyšl, in Ucraina, e ha mosso i primi passi nel calcio professionistico all’interno del settore giovanile dello Shakhtar Donetsk. La sua carriera ha poi preso una svolta internazionale a metà della stagione 2015/2016, quando si è trasferito in Russia per esordire tra i professionisti con l'Ufa. Nell’estate del 2016 è arrivata la chiamata del Manchester City, con cui ha intrapreso un lungo percorso in Premier League, vincendo titoli e accumulando un bagaglio di esperienza ai massimi livelli. L’unica parentesi lontano da Manchester è stata la stagione 2016/2017, disputata in prestito al PSV Eindhoven, esperienza che gli ha permesso di conoscere da vicino il calcio olandese.

Nel 2022 il passaggio all’Arsenal, prima del prestito al Nottingham Forest negli ultimi mesi. Ora Zinchenko torna nei Paesi Bassi per vestire la maglia dell’Ajax, portando duttilità, intelligenza tattica e qualità in fase di costruzione.

Il direttore sportivo Marijn Beuker ha definito l’acquisto "un rinforzo fondamentale nella corsa alla qualificazione in Champions League", sottolineando come Zinchenko rappresenti un profilo ideale per lo stile di gioco ajacide. Un colpo mirato, pensato per alzare immediatamente il livello della squadra e dare solidità ed esperienza a un reparto chiave.