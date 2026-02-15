Ajax, Zinchenko ko dopo 3 minuti. Grim: "Una cosa che non augurerei a nessuno"

La convincente vittoria dell'Ajax per 4-1 contro il Fortuna Sittard è stata oscurata da una nota dolente: l'infortunio di Oleksandr Zinchenko. Secondo quanto riportato da sportsnieuws.nl, l'allenatore dei lancieri Fred Grim ha commentato l'accaduto nella conferenza stampa post-partita, non nascondendo il proprio sconforto per una situazione che appare decisamente preoccupante.

La dinamica dell'incidente è stata fulminea: sono bastati appena tre minuti di gioco perché Zinchenko finisse a terra dopo un duro intervento da tergo, cadendo pesantemente sulla gamba sinistra. Tutti i segnali clinici lasciano presagire un serio problema ai legamenti del ginocchio per il difensore ucraino, che è stato costretto ad abbandonare immediatamente il campo.

"Gli ho parlato brevemente durante l'intervallo e di nuovo a fine gara. È un momento davvero difficile, una cosa che non augureresti a nessuno", ha spiegato Grim. Il tecnico ha poi voluto sottolineare l'importanza del giocatore all'interno dello spogliatoio: "È arrivato qui con le migliori intenzioni e, fin dal primo giorno, si è dimostrato un vero mentore per i nostri giovani calciatori".