Mister Ignazio Abate, allenatore del Torino, è intervenuto in conferenza stampa in vista del big match col Napoli, invitando i suoi calciatori a non sottovalutare gli azzurri di Massimiliano Allegri nonostante le difficoltà di questa prima parte di stagione.

Il pensiero di Abate sulla sfida col Napoli e su Allegri

In carriera ha avuto Allegri...

"Ho un rapporto speciale, ci lega uno scudetto: io ero giovane, mi fece migliorare nel nuovo ruolo. Mi porto dietro tanti insegnamenti, è un tecnico di alto livello e fortissimo nelle letture delle gare. Per noi sarà difficile, il Napoli non ha i punti che meriterebbe. Sarà uno stadio infuocato, serve personalità"

Come mai Allegri sta trovando così tante difficoltà a Napoli? Ed è stato lui a farle capire che avrebbe potuto diventare allenatore?

"Non giudico una situazione di un'altra squadra, ho già difficoltà a pensare alla mia di situazione...(ride, ndr). Con Allegri ero molto giovane, avevo debuttato da terzino con Leonardo. I primi mesi non mi vedeva terzino ma centrocampista, poi verso fine settembre in un Milan-Real mi mise terzino e da lì iniziò la mia carriera. Nell'ultimo anno di carriera pensavo a un ruolo dirigenziale, mi scattò la scintilla quando feci il corso da allenatore"

Con Allegri ha parlato in questi mesi e in questi anni?

"Lo incontro spesso, a Milano abitiamo nello stesso palazzo. E capita che scambiamo quattro chiacchiere"

Che soddisfazione sarebbe fare punti contro un maestro come Allegri? Anche Cairo ha parlato di un Toro che deve migliorare...

"Non ci penso a dare un dispiacere a un mio ex allenatore. Mi auguro che i miei ragazzi riescano a togliersi una soddisfazione prendendo punti in uno stadio infuocato e perché ci darebbe ancora più convinzione, anche se mi baso sulla quotidianità e vedo le loro qualità ogni giorno".