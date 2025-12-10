Dormita difensiva del Napoli, Rios porta avanti il Benfica: 1-0 al Da Luz
TUTTO mercato WEB
Dopo venti minuti di dominio, il Benfica passa in vantaggio contro il Napoli. Due occasioni sciupate, ma non la terza per i ragazzi di Mourinho, che sfruttano una dormita difensiva degli azzurri su un cross dalla sinistra per l'1-0: Rios è il più lesto nell'area di rigore. Si infiamma il Da Luz.
Clicca QUI per seguire il LIVE di Benfica-Napoli a cura della redazione di TMW!
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: l’imprevedibile gestione Chivu. Milan: Rabiot, l’uomo che non c’era. Juve: l’ombra azzurra su Spalletti. Napoli: la McLaren di Adl. E due parole su Milan-Como, i simulatori, Fabregas…
Le più lette
1 Inter: l’imprevedibile gestione Chivu. Milan: Rabiot, l’uomo che non c’era. Juve: l’ombra azzurra su Spalletti. Napoli: la McLaren di Adl. E due parole su Milan-Como, i simulatori, Fabregas…
Ora in radio
Primo piano
Hugo Souza, il Corinthians e la chiamata di Ancelotti. Chi è il portiere che può sostituire Maignan al Milan
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Pronostico Celta Vigo-Bologna, rossoblù all'assalto: vincere per avvicinare la qualificazione diretta
Calcio femminile