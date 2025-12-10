Cagliari, come cambia il CdA con l'ingresso dei nuovi soci: Fiori vicepresidente

L'ingresso di nuovi soci nella compagine azionaria del Cagliari cambia anche il Consiglio di Amministrazione della società rossoblù, la cui nuova composizione è stata formalizzata nella giornata di oggi dall’Assemblea dei soci.

La nuova composizione.

Tommaso Giulini – Presidente

Maurizio Fiori – Vice Presidente

Carlo Catte – Consigliere e Amministratore Delegato

Stefano Melis – Consigliere e Amministratore Delegato

Prashant Gupta – Consigliere

Fedele Usai – Consigliere

Con la nomina del nuovo consiglio di Amministrazione, l’Assemblea ha definito il nuovo assetto di governance del Club; il Consigliere uscente Nicola Riva proseguirà il percorso già avviato nel ruolo di Club Ambassador mentre a Giangiacomo Ibba, Alessandro Manunta e Stefano Signorelli vanno i più affettuosi ringraziamenti per l’impegno, la dedizione e il rilevante contributo fornito alla Società nel corso del loro mandato.

L’Assemblea ha inoltre nominato per il prossimo triennio il Collegio Sindacale, confermando Luigi Zucca in qualità di Presidente, al quale si affiancheranno Piero Sanna Randaccio e Sergio Martone in qualità di Sindaci effettivi. A Nico Pinna Parpaglia va un caloroso ringraziamento per la serietà e professionalità dimostrate nello svolgimento del suo incarico. L’incarico triennale per la revisione legale dei conti è stato affidato alla società Ria Grant Thornton.