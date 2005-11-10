Italia, Scalvini: "Teniamo tanto alla Nations League. Switch dopo la Francia? Non è facile"

Giorgio Scalvini, difensore dell'Atalanta e dell'Italia, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro il Belgio: "Domani giocheremo al massimo con l'atteggiamento giusto". Tra i migliori nella partita di San Siro, il classe 2003 risponde così quando gli viene chiesto se sono pronti a fare lo switch dopo il 3-1 alla Francia: "Non è facile, ma una volta finita una partita bisogna cercare subito di recuperare le energie. Abbiamo avuto pochi giorni, ma non è un alibi, domani cercheremo di fare il massimo".

De Ketelaere e il Belgio

Scalvini sfiderà anche il suo compagno di squadra nell'Atalanta: "È un grandissimo giocatore, una punta un po' atipica: è molto bravo nello spazio e nell'uno contro uno. Domani ognuno farà il massimo per portare a casa i tre punti. Può essere una partita che ci può dare la convinzione in più, è importantissima e ci teniamo tanto per la competizione".