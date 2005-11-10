Nella sua intervista alla Tv de Il Sole 24 Ore, il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato anche dei conti sistemati dal club nerazzurro negli ultimi anni: "Abbiamo raggiunto dei traguardi straordinari fuori dal campo, conseguendo risultati sportivi come la vittoria dello scudetto. Questo grazie alla presenza di una nuova proprietà, come Oaktree, che, sebbene non avesse una competenza specifica nel mondo dello sport, ha avuto la lungimiranza di capire come si gestisce un’azienda e, soprattutto, di dare le linee guida da seguire. Penso alla rigorosità nei conti, senza tralasciare gli investimenti: non parlo solo dello stadio, ma anche degli investimenti nelle strutture del club, come la Pinetina o Interello. Abbiamo avuto la fortuna, che è una circostanza favorevole per il successo, di una proprietà lungimirante”.

Negli ultimi anni dell’Inter ha vissuto la sfida di coniugare la necessità di contenere i costi con quella di ottenere buoni risultati sportivi. Sembra che il percorso si sia svolto in maniera positiva.

“L’Inter le potenzialità le aveva, è la storia che lo dice. Dal 2010 non si era vinto nulla e c’era un vuoto dettato dalla mancanza, o dalla perdita, di alcuni valori molto importanti nello sport: cultura del lavoro, senso di appartenenza, il fatto di avere obiettivi forti e precisi.

Sono cose da valutare, mancava questo spirito e la lungimiranza della proprietà Suning è stata la delega per attuare questo cambiamento, in linea con una politica molto chiara a uno dei miei maestri, cioè Sergio Marchionne. Diceva sempre che la politica del cambiamento la devi applicare ieri. Io ho avuto la possibilità di mettere le persone al posto giusto e, tutti insieme, perché i meriti vanno distribuiti equamente, siamo riusciti a creare un modello, che poi si è trasformato in un modello vincente. Non dimentichiamoci che abbiamo vinto campionati, Coppe Italia e Supercoppe, riuscendo anche ad arrivare in finale di Champions League, il massimo dell’ambizione. Poi purtroppo abbiamo perso due volte, ma questo dimostra che nello sport si può concorrere anche con brand grandissimi grazie a due fattori delle persone: esperienza e competenza”.