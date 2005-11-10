Mario Balotelli, ex attaccante di Inter, Milan, Liverpool e Manchester City, ha raccontato a Cronache di Spogliatoio un episodio successo proprio nella prima delle sue avventure in Inghilterra: "C'erano questi ragazzi che erano in giro a non fare niente e io ero lì fermo perché ero fuori dal barbiere. Sentivo questo ragazzo che diceva che non sarebbe andato a scuola, così gli ho parlato: 'Guarda, se vuoi ti porto io. Così almeno ti vedono arrivare con me e così vedi che magari ti rispettano un po' di più'. Solo questo, l'ho portato a scuola e sono entrato con lui".

C'era chi lo imitava

Balotelli ha raccontato anche dell'effetto che faceva sui giovani i primi tempi: "Ne ho incontrati un po' che si erano tatuati la mia faccia, è un po' esagerato, ma anche io lo avrei fatto con il mio idolo. Mi fermavano tantissime volte le signore per dirmi di non farmi più i capelli così perché i loro figli li facevano come me. La mia però era la meno peggio (sorride, ndr)".