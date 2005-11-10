Sono stati resi noti dalla Lega Serie A le modalità di vendita, i prezzi e le date in cui sarà possibile acquistare i biglietti della finale di Supercoppa Italiana. Inter-Lazio si sfideranno il 22 dicembre a San Siro e i titoli di accesso saranno acquistabili esclusivamente in modalità digitale su vivaticket.com a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 18 novembre 2026 secondo le indicazioni che seguono.

Tutto ciò che c'è da sapere per i tifosi dell'Inter

Dalle ore 10.00 alle ore 13.00 del 18 novembre 2026 vendita riservata a:

- gli abbonati alla Serie A Enilive 26-27 Inter di Secondo Verde, che potranno acquistare fino a 4 biglietti di Secondo Verde, purché tutti gli intestatari risultino abbonati di secondo Verde alla Serie A Enilive 26-27. Per ogni biglietto sarà necessario inserire nel campo codice coupon il numero di Siamo Noi, composto da 12 cifre, seguiti da un trattino e la data di nascita in formato GGMMAAAA (esempio: 007000000000-GGMMAAAA).

Dalle ore 15.00 alle ore 23.59 del 18 novembre 2026 si aggiungono alla vendita anche:

- tutti gli abbonati alla Serie A Enilive 26-27 che potranno acquistare fino a 4 biglietti, in qualsiasi settore dello stadio, purché tutti gli intestatari risultino abbonati alla Serie A Enilive 26-27, inclusi gli abbonati del Secondo Verde. Per ogni biglietto sarà necessario inserire nel campo codice coupon il numero di Siamo Noi, composto da 12 cifre, seguiti da un trattino e la data di nascita in formato GGMMAAAA (esempio: 007000000000-GGMMAAAA).

Dalle ore 12.00 del 19 novembre 2026 alle ore 23.59 del 19 novembre 2026 si aggiungono alla vendita anche:

- i soci Interclub Plus 26/27 che potranno acquistare fino a 4 biglietti purché tutti gli intestatari siano risultino soci Interclub Plus 26/27 attivi al 17/11/2026 compreso. Per ogni biglietto sarà necessario inserire nel campo codice coupon il numero della tessera Interclub, seguito da un trattino e dalla data di nascita in formato GGMMAAAA (esempio: S000000000-GGMMAAAA).

Dalle ore 12.00 del 20 novembre 2026 alle ore 23.59 del 1° dicembre 2026 si aggiungono alla vendita riservata anche:

- i soci Inter Club Base 26/27 che potranno acquistare fino a 4 biglietti purché tutti gli intestatari risultino soci Interclub Plus Base 26/27 attivi al 17/11/2026 compreso. Per ogni biglietto sarà necessario inserire nel campo codice coupon il numero della tessera Interclub, seguito da un trattino e dalla data di nascita in formato GGMMAAAA (esempio: S000000000-GGMMAAAA).

Ai sostenitori dell’Inter sono riservati i biglietti dei settori:

1° VERDE - INGRESSO 4

2° VERDE - INGRESSO 2

3° VERDE - INGRESSO 3

1° ARANCIO LATERALE LATO VERDE - INGRESSO 1

2° ARANCIO LATERALE LATO VERDE - INGRESSO 1

1° ROSSO LATERALE LATO VERDE - INGRESSI 5-6

2° ROSSO LATERALE LATO VERDE - INGRESSI 5-6

3° ROSSO LATO VERDE NORD - INGRESSI 5-6

Tutto ciò che c'è da sapere per i tifosi della Lazio

Dalle ore 10.00 del 18 novembre 2026 alle ore 23.59 del 22 novembre 2026, vendita riservata a:

- gli abbonati alla Serie A Enilive 26-27 della Lazio, che potranno acquistare fino a 4 biglietti purché tutti gli intestatari risultino abbonati alla Serie A Enilive 26/27. Per ogni biglietto sarà necessario inserire nel campo codice coupon il numero della EAGLE CARD o 1900, composto da 12 cifre, seguiti da un trattino e la data di nascita nel formato GGMMAAAA.

Ad esempio: per abbonamento caricato su EAGLE CARD codice EAG123456789-01011900, per abbonamento caricato su 1900 codice 032123456789-01011900"

Dalle ore 12.00 del 23 novembre 2026 alle ore 23.59 del 26 novembre 2026, si aggiungono alla vendita riservata anche:

- gli abbonati alla Serie A Enilive 25-26 della Lazio, che potranno acquistare fino a 4 biglietti purché tutti gli intestatari risultino abbonati alla Serie A Enilive 25-26. Per ogni biglietto sarà necessario inserire nel campo codice coupon il numero della EAGLE CARD o 1900, composto da 12 cifre, seguiti da un trattino e la data di nascita nel formato GGMMAAAA.

Ad esempio: per abbonamento caricato su EAGLE CARD codice EAG123456789-01011900, per abbonamento caricato su 1900 codice 032123456789-01011900"

Dalle ore 12.00 del 27 novembre 2026 alle ore 23.59 del 1° dicembre 2026 si aggiungono alla vendita riservata anche:

- i sostenitori di SS Lazio possessori di Fidelity Card Eagle e 1900, sottoscritte entro il 19 novembre 2026, che potranno acquistare fino a 4 biglietti purché tutti gli intestatari risultino possessori di Fidelity Card Eagle e 1900. Per ogni biglietto sarà necessario inserire nel campo codice coupon il numero della EAGLE CARD o 1900, composto da 12 cifre, seguiti da un trattino e la data di nascita nel formato GGMMAAAA.

Ad esempio: per abbonamento caricato su EAGLE CARD codice EAG123456789-01011900, per abbonamento caricato su 1900 codice 032123456789-01011900".

Ai sostenitori della Lazio sono riservati i biglietti dei settori

1° BLU - INGRESSO 13

2° BLU - INGRESSO 14

3° BLU - INGRESSO 15bis

1° ARANCIO LATERALE LATO BLU - INGRESSO 15

2° ARANCIO LATERALE LATO BLU - INGRESSO 15

1° ROSSO LATERALE LATO BLU - INGRESSI 11-12

2° ROSSO LATERALE LATO BLU - INGRESSI 11-12

3° ROSSO LATO BLU SUD - INGRESSI 11-12

Gli altri biglietti

Per entrambe le squadre, alle ore 12.00 del 2 dicembre 2026 - eventuale inizio della fase di vendita ‘libera’ dei biglietti residui, riservata a chi acquista tramite Bancomat Pay. Dalle 12.00 del 3 dicembre 2026 la vendita sarà abilitata a tutti i sistemi di pagamento. Per ulteriori informazioni sarà possibile consultare i siti: vivaticket.com, www.legaseriea.it, www.inter.it, www.sslazio.it. Tutti i titoli di accesso sono incedibili.

Dalle ore 12.00 del 9 dicembre 2026 fino ad esaurimento posti i tifosi diversamente abili con certificato di invalidità al 100% e che necessitano di assistenza continua (condizione che deve essere riportata sul certificato di invalidità) potranno richiedere i biglietti loro riservati con le seguenti modalità:

- i sostenitori dell’Inter, consultando il sito ufficiale www.inter.it alla pagina stadio/disabili-allo-stadio fino ad un massimo di 244 posti disponibili (42 disabili in carrozzina + 42 accompagnatori e 80 disabili deambulanti e 80 accompagnatori – 1 per ogni disabile -) in Tribuna Arancio lato settore verde.

- i sostenitori della Lazio potranno prenotare l’acquisto dei tagliandi di ingresso esclusivamente presso uno dei Lazio Style 1900 con le stesse modalità del Campionato di Serie A Enilive, fino ad un massimo di 244 posti disponibili (42 disabili in carrozzina + 42 accompagnatori e 80 disabili deambulanti e 80 accompagnatori – 1 per ogni disabile -) in Tribuna Arancio lato settore blu. L’accompagnatore dovrà essere obbligatoriamente maggiorenne.

I prezzi

Poltroncina Rossa Centrale (P-R): 350,00€

Poltroncina Rossa (O-S): 250,00€

Poltroncina Rossa (N-T): 220,00€

Primo Rosso Centrale (B-M-H-V): 190,00€

Primo Rosso (A-L-I-Z): 170,00€

Primo Rosso Laterale: 135,00€

Tribuna Arancio Centrale (160 - 162): 250,00€

Poltroncina Arancio Centrale X: 230,00€

Poltroncina Arancio Centrale (161-159): 210,00€

Tribuna Arancio Centrale (164 - 158): 190,00€

Poltroncina Arancio (163-157): 170,00€

Primo Arancio (155-156-165-166): 150,00€

Primo Arancio Laterale: 110,00€

Primo Verde: 90,00€

Primo Blu: 90,00€

Secondo Rosso Centrale: 140,00 €

Secondo Rosso: 120,00 €

Secondo Rosso Laterale: 90,00 €

Secondo Arancio Centrale: 130,00 €

Secondo Arancio: 110,00 €

Secondo Arancio Laterale: 80,00 €

Secondo Verde: 50,00 €

Secondo Blu: 50,00 €

Terzo Rosso Centrale Verde Nord/Blu Sud: 50,00 €

Terzo Rosso Verde Nord/Blu Sud: 45,00 €

Terzo Verde: 40,00 €

Terzo Blu: 40,00 €

NON DEAMBULANTI E INVALIDI AL 100% CON ACCOMPAGNATORE: 50,00€

BAMBINI CHE NON ABBIANO COMPIUTO IL 5° ANNO DI ETA’ GRATUITI SENZA DIRITTO AL POSTO CON TITOLO DI ACCESSO DA RITIRARE IL GIORNO GARA PRESSO LE BIGLIETTERIE NORD, SUD E OVEST DELLO STADIO (sarà richiesto esibizione di documento /tessera sanitaria del minore).