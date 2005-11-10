Primo appuntamento con “L’impresa sportiva”, spazio dedicato dalla Tv de Il Sole 24 ORE al mondo dello sport, condotto da Marco Bellinazzo, responsabile dell'area Sport & Business del Gruppo Il Sole 24 ORE, e che ogni settimana avrà come ospite un grande protagonista dello sport italiano. Si parte con Beppe Marotta, presidente dell’Inter: “Per vincere bisogna imparare moltissimo, credo che ogni giorno sia l’occasione per migliorare le proprie performance, come manager e come uomo. Questo club le potenzialità le aveva, è la storia che lo dice. Dal 2010 non si era vinto nulla e c’era un vuoto dettato dalla mancanza, o dalla perdita, di alcuni valori molto importanti nello sport: cultura del lavoro, senso di appartenenza, il fatto di avere obiettivi forti e precisi. Sono cose da valutare, mancava questo spirito e la lungimiranza della proprietà Suning è stata la delega per attuare questo cambiamento, in linea con una politica molto chiara a uno dei miei maestri, cioè Sergio Marchionne. Diceva sempre che la politica del cambiamento la devi applicare ieri. Io ho avuto la possibilità di mettere le persone al posto giusto e, tutti insieme, perché i meriti vanno distribuiti equamente, siamo riusciti a creare un modello, che poi si è trasformato in un modello vincente. Non dimentichiamoci che abbiamo vinto campionati, Coppe Italia e Supercoppe, riuscendo anche ad arrivare in finale di Champions League, il massimo dell’ambizione. Poi purtroppo abbiamo perso due volte, ma questo dimostra che nello sport si può concorrere anche con brand grandissimi grazie a due fattori delle persone: esperienza e competenza”.

Il Como ha fatto chiarezza sulle condizioni fisiche di Moise Kean: "A seguito di un problema riscontrato durante l'allenamento, si sta sottoponendo a ulteriori accertamenti medici. La nostra priorità è favorire il suo recupero. Vi forniremo aggiornamenti non appena avremo ulteriori informazioni da condividere".

Arrivano novità importanti direttamente da Zingonia sugli infortunati di casa Atalanta. Nel pomeriggio di oggi, giorno della ripresa degli allenamenti in vista della sfida contro l'Inter in programma per domenica sera alle ore 20.45 alla New Balance Arena, Maurizio Sarri ha potuto infatti riaccogliere in gruppo sia Raoul Bellanova che Giacomo Raspadori, che hanno svolto l'intera seduta con il resto dei compagni e che saranno dunque a disposizione per la gara contro i nerazzurri di Chivu. Non arrivano invece ancora notizie del tutto positive per gli altri giocatori alle prese con vari acciacchi fisici. Gaetano, Hien, Kossounou e Kristensen hanno svolto un lavoro prima in palestra e successivamente sul campo, individualmente. Terapie e palestra invece per Pompei.

La Roma tornerà in campo a Parma questo weekend e lo farà probabilmente con Paulo Dybala e Gianluca Mancini. Secondo quanto raccolto da TMW infatti, il fantasista argentino e il difensore italiano hanno lavorato regolarmente in gruppo quest'oggi e puntano la trasferta del Tardini di sabato. Gasperini non si prenderà rischi, ma l'impressione è che entrambi saranno almeno in panchina. Segnali positivi anche da Mile Svilar e Pierluigi Gollini. I portieri hanno svolto un allenamento parzialmente insieme ai compagni, con il serbo che continua il percorso di recupero in seguito all'infortunio al quinto dito del piede destro, capitatogli durante la scorsa sosta per le nazionali. Primo lavoro individuale sul campo infine per Devyne Rensch, che dovrebbe rientrare nel match di Champions League contro il PSG.