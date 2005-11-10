Primo appuntamento con “L’impresa sportiva”, spazio dedicato dalla Tv de Il Sole 24 ORE al mondo dello sport, condotto da Marco Bellinazzo, responsabile dell'area Sport & Business del Gruppo Il Sole 24 ORE, e che ogni settimana avrà come ospite un grande protagonista dello sport italiano. Si parte con Beppe Marotta, presidente dell’Inter: “Per vincere bisogna imparare moltissimo, credo che ogni giorno sia l’occasione per migliorare le proprie performance, come manager e come uomo. Lo sport e i contatti umani ti arricchiscono sotto tutti i punti di vista”.

Lei ha cominciato molto giovane nei campetti di periferia. Cosa l'ha spinta a fare questo tipo di carriera?

“Io credo che sin da ragazzo sia stata la mia passione, mi ritengo una persona molto fortunata: come diceva Stendhal, l’uomo fortunato è colui che riesce a trarre dalla propria passione una professione. Io ci sono riuscito, non avrei mai immaginato di arrivare dove sono arrivato a livello professionale in un mondo che rappresentava la mia passione”.

La governance delle società è una macchina diventata sempre più complessa negli anni, dai mecenati ai fondi come Oaktree. Come è cambiata?

“Io sono partito con il sogno di fare il dirigente, dopo la passione per una palla che rotolava in mezzo al campo, una passione che generava adrenalina e poi sfociava in sofferenze o gioie a seconda dei risultati. Io ho avuto la fortuna di aver capito che il mondo dello sport si stava evolvendo, e che la figura del direttore sportivo doveva completarsi, acquisendo una capacità di lettura di un mondo che si stava trasformando da una semplice associazione sportiva in un’azienda vera e propria. Ho avuto la fortuna di aver iniziato molto giovane in un mondo come quello del mecenatismo”.

Chi è stato il primo a credere in lei?

“La vita è fatta di incontri e di occasioni: servono a far sì che tu riesca a tirare fuori le tue capacità, che sennò rimangono dentro. Direi che gli incontri decisivi sono stati diversi, ma il primo è senza dubbio quando ero quasi bambino e avevo un presidente come Giovanni Borghi, che negli anni ’60 era famoso per aver creato un’azienda come Ignis, che faceva frigoriferi a Varese, per poi creare una polisportiva vera e propria, arrivata al 5-0 alla Juventus in Serie A o al basket che ha vinto a tutti i livelli. Io ero un ragazzino di bottega e imparavo l’arte grazie a lui, ma anche al suo erede Guido Borghi, che a 19 anni mi ha fatto il primo contratto da dirigente sportivo”.

Nel frattempo sono diventati sempre più importanti gli agenti…

“Devo dire però che al mio primo impatto, nei primi anni di attività, a fine anni ’70, era una figura lontana, come pure quella dello sponsor, sia tecnico sia commerciale. Le maglie erano fatte dall’artigiano, i calciatori firmavano annualmente e, laddove non avessero firmato, rimanevano tesserati ma fuori rosa. Poi ci sono state nel tempo la legge 91/81 e la sentenza Bosman, fino al mondo degli agenti che oggi è diventato sempre più variegato e condiziona molto il mondo del calcio”.

Poi c’è stata la Sampdoria, che le ha permesso di entrare nei grandi club. Prima Juventus, poi Inter: ha vissuto il cambiamento da una proprietà tradizionale come gli Agnelli all’Inter, che ha avuto prima Suning e poi Oaktree. Come cambiano le esigenze?

“La mia prima trasformazione è quando le società sono diventate, da associazioni sportive, società di capitali. La mia formazione ha continuato a essere più completa, in una visione di analisi e di lettura di ciò che avveniva, che era diverso: avevamo a che fare con i bilanci, dovevi essere preparato a sapere cos’è l’ammortamento, cos’è un cespite. Fermo restando che il core business è giocare a calcio, è quella la locomotiva. Mi sono dovuto adattare, con uno spirito molto propositivo, avendo avuto la fortuna di avere profili proprietari tutti diversi: sono passato da Borghi a Zamparini, un vulcano fatto di bontà e di visione, fino a vere e proprie situazioni di gestione aziendale, come la Sampdoria della ERG dei Garrone o la Juventus con Exor”.

Negli ultimi anni dell’Inter ha vissuto la sfida di coniugare la necessità di contenere i costi con quella di ottenere buoni risultati sportivi. Sembra che il percorso si sia svolto in maniera positiva.

“L’Inter le potenzialità le aveva, è la storia che lo dice. Dal 2010 non si era vinto nulla e c’era un vuoto dettato dalla mancanza, o dalla perdita, di alcuni valori molto importanti nello sport: cultura del lavoro, senso di appartenenza, il fatto di avere obiettivi forti e precisi. Sono cose da valutare, mancava questo spirito e la lungimiranza della proprietà Suning è stata la delega per attuare questo cambiamento, in linea con una politica molto chiara a uno dei miei maestri, cioè Sergio Marchionne. Diceva sempre che la politica del cambiamento la devi applicare ieri. Io ho avuto la possibilità di mettere le persone al posto giusto e, tutti insieme, perché i meriti vanno distribuiti equamente, siamo riusciti a creare un modello, che poi si è trasformato in un modello vincente. Non dimentichiamoci che abbiamo vinto campionati, Coppe Italia e Supercoppe, riuscendo anche ad arrivare in finale di Champions League, il massimo dell’ambizione. Poi purtroppo abbiamo perso due volte, ma questo dimostra che nello sport si può concorrere anche con brand grandissimi grazie a due fattori delle persone: esperienza e competenza”.

Due anni fa l’Inter ha raggiunto il record storico di fatturato, oltre a tornare all’utile dopo tanti anni di rosso.

“Abbiamo raggiunto dei traguardi straordinari fuori dal campo, conseguendo risultati sportivi come la vittoria dello scudetto. Questo grazie alla presenza di una nuova proprietà, come Oaktree, che, sebbene non avesse una competenza specifica nel mondo dello sport, ha avuto la lungimiranza di capire come si gestisce un’azienda e, soprattutto, di dare le linee guida da seguire. Penso alla rigorosità nei conti, senza tralasciare gli investimenti: non parlo solo dello stadio, ma anche degli investimenti nelle strutture del club, come la Pinetina o Interello. Abbiamo avuto la fortuna, che è una circostanza favorevole per il successo, di una proprietà lungimirante”.

Quanto è importante formare i giovani? La sfida dell’Under 23 vi sta dando soddisfazioni…

“Sono lontani gli anni del Bengodi, come i ’90, in cui primeggiavamo. Altre leghe, come la Premier, ma anche la Liga e la Bundesliga, ci hanno superato. Dovevamo capire, parlo come mondo calcistico, come essere competitivi anche senza le stesse disponibilità finanziarie ed economiche. In questo discorso si innestano strumenti innovativi come l’Under 23: abbiamo fatto anche questo passaggio, pure in questo caso grazie a Oaktree, che ha capito cosa significasse, creando un modello oggi competitivo in Italia e che ci mette in una posizione di avanguardia in Europa”.

Sono serviti quasi 10 anni per completare l’iter burocratico per il nuovo stadio. Il sistema Paese fa fatica a riconoscere la rilevanza industriale del calcio?

“Assolutamente. Il calcio è un fenomeno di forte aggregazione: dopo la religione, credo ci sia solo lo sport che aggrega abbattendo le barriere. Però ormai è anche attività di impresa: ci sono 12 proprietà straniere su 20 in Serie A. Da una parte c’è un’involuzione, dall’altra bisogna chiedersi che fine avrebbe fatto il calcio in Italia senza queste proprietà straniere. Non è un caso che il futuro stadio sia una compartecipazione dei due club di Milano, che hanno due proprietà americane con una visione onestamente molto lungimirante. Lo stadio è l’icona, il maggior investimento, quello più spendibile e a cui tutti stanno più attenti. Però poi c’è anche una capacità di lettura del fenomeno calcistico, che porta il mio club a fare investimenti nell’ambito tecnico: noi abbiamo anche speso come investimenti di giocatori, perché riteniamo che si debbano cercare i talenti mettendo al centro il calcio”.

Siamo diventati un campionato di transizione.

“Non è l’approdo finale, come una volta. L’Italia un tempo era il massimo dell’ambizione, oggi anche gli italiani che si distinguono vanno all’estero”.

Il decreto crescita era da rendere strutturale? Si possono immaginare strumenti per competere con altri Paesi?

“Io auspico che il dialogo con il governo sia ancora più forte di quello che c’è. Molta gente non considera che il mondo del calcio dà allo Stato e non prende. Non abbiamo il minimo di agevolazione: la sola Serie A contribuisce a versare nelle casse dello Stato circa 1 miliardo l’anno, sotto varie forme. Siamo contribuenti che non prendono nulla. Anzi: se vogliamo aprire una pagina importante, siamo gli artefici principali di quel mondo del betting che genera introiti di miliardi per lo Stato. Uno degli obiettivi è ottenere il riconoscimento di una percentuale su queste entrate. Io auspico che lo Stato, più che il governo, guardi il calcio come un mondo fatto non solo di cose negative, ma anche di proprietà e imprenditori che investono, di uomini che mettono in campo la propria passione per aiutare tutti”.

Quale visione deve avere il nostro calcio?

“Noi siamo oggi i fanalini di coda: significa che anche le altre nazioni si sono evolute. Dagli anni ’70 ai ’90 l’Italia era al vertice, ma le altre nazionali comprimarie sono diventate protagoniste: siamo stati eliminati da Macedonia del Nord e Bosnia ed Erzegovina. Sono nazioni che sono diventate competitive attraverso le strutture o il sistema di tesseramenti, penso a Belgio e Svizzera: quando ero bambino, il portiere della Svizzera era il postino di Mendrisio. La Svizzera ha alzato il livello attingendo agli oriundi, questo è avvenuto anche con il Belgio e con altre nazionali”.

Tornando allo stadio, perché è così vitale come investimento?

“Oggi il club europeo con il maggior numero di ricavi da matchday è il Real Madrid, che ha chiuso nell’ultimo bilancio attorno a 240 milioni. Noi siamo a 100 milioni, vuol dire avere un gap di 140 milioni. Poi lo stadio deve essere bello, ospitale, sicuro. Deve portare benessere. Massimo rispetto per San Siro e per le emozioni che anche io ho avuto da bambino. Però bisogna guardare avanti: è uno stadio moderno, che renderà felici tutti gli utenti, cioè i tifosi dei due club. Questa è la casa che ognuno di noi ha: una casa può essere esteticamente bella, ma poi è il contenuto a rinforzarla. C’è nostalgia per San Siro, ma l’evoluzione porta determinati cambiamenti”.

C’è ancora del talento nei giovani italiani o stiamo sbagliando qualcosa nella formazione?

“Noi siamo in grado di fare una diagnosi precisa: la Nazionale sicuramente non ha dato soddisfazioni, se non partecipiamo ai Mondiali da tre edizioni il risultato è sicuramente negativo. Le motivazioni possono essere tante: le altre nazionali ci hanno raggiunto, perché noi ci siamo seduti e non ci siamo più alzati. I più grandi talenti in passato arrivavano dai ceti medio-bassi: oggi non si gioca più per le strade, negli oratori, nei campetti di periferia. La prima strada è far sì che il calcio sia una materia obbligatoria a scuola, che tutti possano giocare a calcio gratuitamente: oggi anche i bambini di 6-7 anni devono pagare la retta, ma se la gente non gioca a calcio il talento non lo scopri. E poi c’è un concetto di formazione: servono istruttori che insegnino bene a giocare a calcio. Le terapie sono così tante”.