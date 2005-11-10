Scalvini sbaglia, poi fa tutto Barella e per Esposito il gol è facile: Atalanta-Inter 0-1
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Pierpaolo Matrone
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22.11.2026 21:02Serie A
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L'Inter si porta in vantaggio sul campo dell'Atalanta dopo poco più di un quarto d'ora grazie alla rete di Pio Esposito. Il centravanti della Nazionale beneficia di un errore di Scalvini, che rinvia goffamente, e di una bella azione di Barella: sul tiro dell'ex Cagliari, deviato da un difensore, la palla schizza addosso ad Esposito, per il quale è troppo facile calciare di destro e battere Sportiello da distanza ravvicinata.
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