Monza-Fiorentina, i convocati di Juric: c'è capitan Pessina
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Simone Bernabei
Simone Bernabei
Oggi alle 21:00Serie A
autore Simone Bernabei
22.11.2026 21:00Serie A
Il Monza ritrova il suo capitano per il delicato scontro salvezza con la Fiorentina
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Il tecnico del Monza Ivan Juric ha diramato l’elnco dei convocati per la sfida contro la Fiorentina di domani sera:
Portieri: Tornqvist, Thiam, Strajnar
Difensori: Goglichidze, Lucchesi, Ziolkowski, Antov, Mangas, Birindelli, Bakoune, Touré, Carboni, Kouadio
Centrocampisti: Foe Ondoa, Akinsanmiro, Colombo, Zeballos, Pessina, Mout
Attaccanti: Varela, Cutrone, Forson, Colpani, Robinson, Mota Carvalho
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