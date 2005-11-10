Inter, Chivu: "Essere paragonato a Mourinho per me è troppo. Cerco di mantenere uno standard alto"

Premiato con la Panchina d'Oro del 2025/26, il tecnico dell'Inter Cristian Chivu ha parlato così del premio ricevuto rifiutando però i paragoni con Mourinho, ultimo tecnico straniere a riceverlo: "Penso all'opportunità, alla società che ha avuto fiducia in me e ai ragazzi e quello che di buono ho fatto in tutti questi anni. Sto cercando di mantenere un livello alto e uno standard importante per la nostra società e per il calcio italiano in Europa... Essere paragonato a Mourinho per me è troppo, mi mettere in imbarazzo, lui è un grande e io ho appena iniziato. Spero di avere un pezzo di quello che lui ha vinto, sarei un uomo felice e sarei un allenatore più felice di ora".

Pensando al prossimo futuro, c'è la sensazione che se l'Inter fa l'Inter, non ha rivali?

"A me certe etichette non piacciono, è troppo facile parlare di un'Inter strafavorita che deve vincere. No, l'Inter deve fare quello che ha sempre fatto negli ultimi anni, coi risultati e con la consistenza che ha avuto in Italia e in Europa. Ma serve dimostrare, dalle parole ai fatti la strada e lunga e il filo è sottile, vediamo tutti qual è la differenza tra una partita persa, una tragedia, poi ne vinci due e c'è esaltazione. Serve trovare equilibrio, noi come società lo abbiamo trovato da un po'".

Chi teme di più per lo Scudetto?

"Io non temo nessuno, non fa parte della mia mentalità. Dobbiamo guardare a noi stessi, essere competitivi partita per partita essendo consapevoli che nessuno ti regala nulla. Dobbiamo provare a essere sempre la versione migliore di noi stessi".

Cosa si aspetta dal rientro in campo?

"Mi aspetto di ricominciare da dove abbiamo lasciato: un buon ritmo, equilibrio, aggressività e qualità. Mi aspetto una squadra che cercherà di portare a casa o per concludere una serie di tante partite da questo weekend al 22 di dicembre".