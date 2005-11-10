Cagliari, Obert: "13 punti nelle prime sei gare ci hanno dato la spinta. Con Pisacane la svolta"

Intervistato dall'edizione odierna de La Nuova Sardegna, il difensore del Cagliari Adam Obert ha parlato del momento che sta attraversando la formazione rossoblù isolana: "Diciamo che i 13 punti nelle prime sei partite ci hanno dato una bella spinta. Quattro vittorie e il pareggio con la Juventus hanno dimostrato il nostro valore, ma anche contro l'Inter, un avversario molto forte, avevamo avuto il merito di restare in partita e andare vicino ad un risultato positivo".

Il centrale slovacco ha poi sottolineato come il cambio di passo ci sia stato con l'arrivo di Pisacane in panchina: "La svolta è arrivata con Fabio Pisacane in panchina. Il mister già lo conoscevo per quel breve periodo in serie B in cui ha guidato la squadra prima dell'arrivo di Claudio Ranieri. Con lui ho un rapporto di stima e fiducia reciproca, valuta con attenzione tutto e con noi ha davvero un dialogo continuo.

Ho giocato da titolare nella scorsa stagione e quest'anno ho saltato per ora solo la gara contro il Frosinone perché ero squalificato. Questa settimana ho ripreso pian piano gli allenamenti perché ho avuto un problema che mi avrebbe comunque impedito di giocare l'ultima partita. Spero di ritornare a disposizione per la prossima gara".