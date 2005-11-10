Frosinone, Alvini: "Salvarsi è fondamentale per costruire un percorso importante"

Massimiliano Alvini, tecnico del Frosinone, ha vinto la Panchina d'Oro Serie B per la stagione 2025/26, nella quale ha guidato i ciociari alla promozione in Serie A. A margine della premiazione il tecnico ha parlato con la stampa presente, queste le sue parole raccolte da TMW:

"Ricevere questo premio è sicuramente un motivo di grande felicità soprattutto perché è dato dai colleghi, da tante persone che vivono il calcio ogni giorno, fa sicuramente piacere. Personalmente per un allenatore vincere la Panchina d'Oro è il riconoscimento più bello da ricevere.

Si aspettava questo inizio di stagione con il Frosinone?

"È sicuramente un inizio inaspettato, ma questo non deve essere l'inizio di un percorso, dobbiamo continuare su questo percorso"

C'è l'ambizione di lottare per qualcosa di importante?

"Al momento pensare ad una cosa più alta di questa ci porta a fare un esercizio sbagliato. L'obiettivo primario resta la salvezza. Una volta conquistata hai la possibilità di strutturarti ancora meglio per tracciare una strada più importante. Oggi fare discorsi che vanno oltre la salvezza è dannoso".

È la terza volta che un allenatore del Frosinone vince la Panchina d'Oro, prima ci erano riusciti Stellone e Grosso

"Se sono a Frosinone devo ringraziare il direttore Renzo Castagnini che mi ha voluto fortemente. A Frosinone c'è la grande visione del presidente Stirpe, che ti permette di lavorare bene. Ora c'è anche una proprietà importante americana. Proprio per questo è importante salvarsi per strutturarsi e per fare un percorso significativo per il futuro"

Alla ripresa c'è il Milan a San Siro. Il Frosinone avrà tante assenze

"Noi dobbiamo andare a fare la partita rispettando gli avversari cercando di determinare, ma dall'altra parte c'è un avversario forte con qualità importanti, noi dobbiamo cercare di mettere in campo la nostra identità di gioco".

Lei è di Fucecchio, ha ottenuto la prima vittoria in Serie A a Firenze ed oggi è stato premiato qui a Coverciano

"Firenze è Firenze, una delle città più belle del mondo. Coverciano per un allenatore è il tempio del calcio, è bellissimo. Quando entri a Coverciano, per chi ama il calcio, l'aria e diversa".

Nel suo Frosinone ci sono tanti ragazzi giovani e di talento. Secondo lei chi potrà in futuro arrivare a vestire la maglia azzurra?

"Ce ne sono tanti, ma l'importante è che giovani abbiamo voglia di lavorare e migliorare giorno dopo giorno. Il calcio italiano non è assolutamente scarso"