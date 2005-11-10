L'auguro di Palermo a Pellegrino: "Spero possa avvicinarsi a quanto fatto da Batistuta"

Intervistato dai colleghi di Firenzeviola.it, Martin Palermo ha parlato di Mateo Pellegrino: "Quando l’ho allenato aveva una gran voglia di migliorare, imparare e prepararsi a sfide più impegnative. Lo ha dimostrato anche dal suo arrivo al Parma, dove ha fatto vedere le sue qualità di goleador. È proprio per questo che la Fiorentina ha puntato su di lui".

Sul fatto che possa lasciare il segno a Firenze dove Batustuta è un idolo prosegue: "Batistuta è un idolo della Fiorentina per tutto quello che ha conquistato e per i tantissimi gol segnati. È stato un riferimento anche per me: l’ho sempre ammirato e ogni volta che ho avuto occasione di incontrarlo ho provato grande rispetto per ciò che ha fatto, anche con la nazionale argentina. Arrivare a quei livelli non è facile, ma Mateo ha l’ambizione di affrontare grandi sfide e lasciare un segno nella storia della Fiorentina. Farlo nello stesso ruolo di uno come “Bati” ha un significato speciale. Mi auguro che possa avvicinarsi a quanto ha fatto lui".

Infine un consiglio a Mateo: "A Mateo direi di continuare così, con l’ambizione di cercare nuove sfide e di lasciare il segno nella Fiorentina con i gol e, se possibile, con qualche titolo. Ha ancora tanta carriera davanti e tanti obiettivi da inseguire. Io continuo a seguirlo e gli auguro il meglio. Ai tifosi dico: fidatevi di lui, avete un goleador che vi darà tante soddisfazioni e tante gioie. Accompagnatelo e sostenetelo, insieme a tutta la squadra".