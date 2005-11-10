Inter, Carboni di nuovo in campo con il Racing: "Ora voglio tornare ai vertici del calcio"

Valentin Carboni, attaccante del Racing Avellaneda in prestito dall'Inter, è pronto a tornare in campo. Dopo il grave infortunio capitatogli al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro nove mesi fa, l'argentino ha disputato 22 minuti nell'amichevole persa 2-1 contro il Colo Colo e ha parlato così a ESPN: "È stato un periodo molto difficile, sia a livello personale che per il club. Ogni esperienza è un'occasione per imparare e migliorare. Tutto accade per una ragione. E ora è il momento di tornare alla grande, sfruttando le esperienze che ho maturato, per iniziare bene l'anno. Sono riuscito comunque a prenderla molto bene, vedendo il lato positivo. Ho sfruttato questo periodo di inattività per migliorare altri aspetti, a livello personale e mentale, visto che non potevo giocare a calcio".

Il nuovo obiettivo

Carboni ha in mente dei traguardi da raggiungere: "È una sfida tornare dopo due infortuni molto gravi, ora quella nuova è tornare ai vertici del calcio. Non è stato un buon anno per il Racing, ma sia i miei compagni di squadra che tutti coloro che lavorano nel club hanno sempre dato il massimo. Ho visto ogni giorno come lavoravano e soffrivano per dare il meglio. Ora è il momento di iniziare il 2027 con tutto il cuore".

Infine il classe 2005 ha parlato del campionato argentino: "È un calcio molto intenso e aggressivo. Non ti regalano nulla, lottano su ogni pallone come se fosse l'ultimo. E questi mesi mi hanno aiutato a conoscere meglio il calcio argentino, a studiare gli avversari, il modo di giocare delle altre squadre. E quando tornerò, sarò anche molto più preparato sotto questo aspetto. Il mio obiettivo è aiutare i miei compagni di squadra, portare il Racing al livello più alto possibile e avere un grande 2027, cosa che credo riusciremo a raggiungere. E ora voglio divertirmi, godermi il momento, sapendo tutto quello che ho passato per tornare a giocare. Ho avuto il supporto del Racing, del fisioterapista e del medico, che mi hanno dato fiducia e sono brave persone. Ecco perché ho deciso di rimanere qui".