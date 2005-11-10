Mancini: "Pensavo di avere Cambiaghi, valuto Calafiori e se riproporre Dimarco davanti"

Il ct azzurro Roberto Mancini parla in conferenza stampa introducendo l'ultima partita del girone di Nations League cui è attesa l'Italia, sul campo del Belgio. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni: "Pensavamo di recuperare Cambiaghi, abbiamo provato stamani, ma aveva dolore. Sicuramente 2 cambi li faremo (l'altro è Frattesi, ndr), ma dobbiamo valutare chi ha bisogno di riposare".

Può essere una partita più complicata rispetto a quella della Francia?

"Sicuramente sarà difficile, credo sia bello intanto che siamo qui a giocarci anche con un leggero vantaggio la qualificazione, che non vuol dire che dobbiamo accontentarci. Non penso il Belgio sia così lontano da Francia, è andato fuori all'ultimo minuto contro la Francia al Mondiale...".

Ha alternato sempre Calafiori. Ha bisogno di rifiatare? Dimarco può giocare più avanti in pianta più stabile?

"Sì, dovremo valutarlo domani. Quella di Dimarco è un'opzione che abbiamo pensato da tempo, lo decideremo domani, le cose vanno viste in base alla partita e anche durante".

State vincendo anche per Malagò? Mi spiego meglio, come se voleste dire: "Non rompete il giochino, stiamo andando bene".

"Ci teniamo per tutto (ride, ndr). Siamo qua per vincere e per cercare di qualificarci, è il nostro obiettivo di domani sera".

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