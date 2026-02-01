Torino-Lecce, le formazioni ufficiali: esordio per Marianucci, Cheddira titolare dal 1'
La domenica di Serie A si apre con Torino-Lecce, primo dei quattro match in programma oggi per la 23^ giornata. Nella formazione granata esordisce dal primo minuto uno dei nuovi acquisti ovvero Marianucci, difensore preso in prestito dal Napoli e schierato nel trio insieme a Maripan e Coco. Nelle file dei salentini, invece, debutta dal primo minuto Cheddira (sostenuto da un terzetto tra le linee con ai lati Pierret e Sottil mentre al centro Gandelman). Di seguito le formazioni ufficiali:
Torino (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Ilkhan, Casadei, Lazaro; Adams, Zapata. All. Baroni
Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira. All. Di Francesco
