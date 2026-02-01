Derby d’Europa: Como e Atalanta, fra chi sogna in grande e chi grande vuole tornare

Un derby lombardo che preannuncia spettacolo. E' quello in programma questo pomeriggio al "Sinigaglia". Da una parte il Como di Cesc Fabregas, dall'altra l'Atalanta di Raffaele Palladino. Due squadre molto simili, di qualità, due realtà diverse. Da una parte ci sono i milioni dei lariani ma anche la voglia di investire sui giovani di qualità, dall'altra la progettualità di una squadra che negli ultimi dieci anni ha incantato occupando in maniera costante le prime quattro posizioni della classifica, eccezion fatta per due occasioni.

Il Como sogna da grande

I biancoblù sognano in grande e da questa stagione stanno dimostrando di essere una squadra tosta che studia da big. La stella Nico Paz ma anche Baturina, giusto per citarne due, sono giocatori di livello molto alto che stanno trascinando insieme ai compagni di squadra la realtà comasca al sesto posto in classifica a sole tre lunghezze di distanza dal quarto posto rappresentato ora dalla Roma.

L'Atalanta cerca il rilancio

E cinque punti più in basso, al settimo posto, c'è la Dea che quest'anno ha patito il distacco di un certo Gian Piero Gasperini che a Bergamo ha segnato un'epoca indimenticabile culminata con il successo in Europa League. Anni splendidi che nessun tifoso atalantino dimenticherà mai. Adesso la possibilità di ritornare in gioco e tornare grandi. In casa di chi sogna in grande.