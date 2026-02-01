Perché Mateta tarda ad arrivare al Milan: il vincolo imposto dal Palace per gennaio

Il Milan lavora vorrebbe portare nel capoluogo lombardo Jean Philippe Mateta entro la chiusura del calciomercato invernale. Di fatto un accordo con il Crystal Palace, detentore del cartellino dell'attaccante francese, è stato raggiunto per un'operazione complessiva da 35 milioni di euro bonus inclusi. Raggiunta da tempo invece l'intesa con il calciatore nato a Sevran, come anticipato da TMW nelle ultime ore, con il benestare dato ad un contratto di quattro anni e mezzo, valido quindi fino al 30 giugno 2030 per 3-3,5 milioni annui.

E allora perché Mateta non si è ancora messo in volo per raggiungere il Milan? Nonostante gli accordi stabiliti con il Crystal Palace, quest'ultimo club non sarebbe granché propenso a liberare il classe '97 subito. O come viene precisato dal Corriere dello Sport, in edicola oggi, non prima di aver ingaggiato un sostituto all'altezza: in realtà il nome forte c'è ed è quello di Jens Strand Larsen che sembrerebbe aver salutato i propri tifosi con degli applausi di ringraziamento al termine del match contro il Bournemouth (perso 0-2), lasciando qualche speranza ai rossoneri. Se nelle prossime ore la trattativa tra i Wolves e il Palace si sbloccherà, Mateta potrà arrivare subito al Milan.

Mateta in rossonero si aggiungerebbe a un reparto avanzato già importante, una pedina in più in un reparto ci sono già Fullkrug, Leao, Pulisic, Gimenez e Nkunku. Quest'ultimo è l'unico tra i giocatori citati che potrebbe andare via in queste ultime ore dato che per il club rossonero non è incedibile: sulle sue tracce ci sono Roma e Fenerbahce.