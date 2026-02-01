Parma-Juventus, i convocati di Cuesta: presenti Nicolussi Caviglia, Carboni e Elphege
Il Parma si prepara ad ospitare la Juventus. Oggi al "Tardini", calcio d'inizio alle ore 20.45, il team di Carlos Cuesta sfiderà i bianconeri di Luciano Spalletti per cercare di allontanare ulteriormente la zona retrocessione. Il tecnico dei ducali ha diramato l'elenco dei convocati nei quali figurano anche i nuovi acquisti Hans Nicolussi Caviglia, Franco Carboni e Nesta Elphege oltre a tre Primavera Casentini, Drobnic, Cardinali e Mikolajewski.
Portieri: 67 Casentini, 40 Corvi, 66 Rinaldi.
Difensori: 27 Britschgi, 29 Carboni, 39 Circati, 15 Delprato, 61 Drobnic, 37 Troilo, 14 Valeri.
Centrocampisti: 10 Bernabé, 25 Cremaschi, 8 Estévez, 16 Keita, 41 Nicolussi Caviglia, 24 Ordoñez, 22 Sørensen.
Attaccanti: 7 Benedyczak, 75 Cardinali, 23 Elphege, 76 Mikolajewski, 17 Ondrejka, 21 Oristanio, 9 Pellegrino.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.