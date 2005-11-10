Quella di oggi sul campo del Como sarà la 50esima gara di Fabio Pisacane in Serie A alla guida del Cagliari. Ci arriva dall'alto della nona posizione della sua squadra in classifica, davanti al Napoli di Allegri. L'ultima volta che la squadra sarda concluse la stagione in nona posizione aveva alla guida proprio il manager livornese: era la stagione 2008/09. Erano altri tempi, un altro Allegri ma anche un altro Cagliari. "Mi aspettavo di vederlo alla panchina d'oro e domani sarà un grande piacere ritrovarlo. Tra di noi c'è un rapporto bellissimo, una stima importante. E' un uomo vero, di grande personalità e con voglia di imparare tantissimo", ha detto di lui Cesc Fabregas nella conferenza stampa della vigilia. I due tecnici hanno condiviso i banchi a Coverciano durante l'anno di corso UEFA Pro e hanno non pochi punti in comune.

Tanti punti, squadra giovanissima

Pisacane nell'estate 2025 è stato promosso direttamente dalla Primavera e al suo primo anno in Serie A ha raccolto 43 punti. Il suo Cagliari ha chiuso il campionato al 14esimo posto: non accadeva dalla stagione 2019/20 quando Maran e Zenga si avvicendarono in panchina. Se ai punti della scorsa stagione aggiungiamo quelli di quest'anno, il totale è di 59 in 49 partite di Serie A: la media di un 1.20 a partita. Una media che in questi anni garantisce una salvezza più che tranquilla, ottenuta con una squadra molto giovane che nelle ultime due stagioni ha regolarmente chiuso il calciomercato in attivo. Nello scorso campionato il Cagliari ha utilizzato in tutto 31 giocatori e ha concluso la Serie A con una squadra che aveva un'età media per partita di 24.7 anni: la seconda squadra più giovane del campionato dopo il Parma. Un'età media che il Cagliari sta confermando anche quest'anno con risultati fin qui anche migliori della passata stagione.

C'è poi la capacità di saper lavorare coi giovani, di attingere da un settore giovanile che conosce molto bene e di valorizzarlo come pochissimi altri allenatori di Serie A. L'ultima esordio è stato quello di Nicola Grandu, giocatore che aveva preso in Primavera tre anni prima. Ma prima di lui ha pescato tanti ragazzi del settore giovanile come Idrissi, Trepy o quel classe 2007 Mendy che oggi insieme a Juan Rodriguez è uno dei calciatori del Cagliari maggiormente attenzionati dalle big.

"Non firmo per il pareggio"

Nato a Napoli, classe '86, Pisacane oggi alla 50esima panchina in Serie A è oggi uno dei migliori giovani allenatori italiani in circolazione. Magari poco reclamizzato, ma il tempo, i risultati e il coraggio sono dalla sua parte. "Firmare per un pareggio col Como? Non ho mai firmato nella mia vita per niente - ha dichiarato ieri in conferenza stampa -. So che firmare per qualcosa può giocare brutti scherzi, mi piace sognare. Quando preparo le partite per vincere, quello che immaginiamo spesso accade. Domani andiamo a Como pensando che sarà dura, sarà durissima, se domani invece dovessimo fare le cose che abbiamo provato e siamo convinti di fare bottino pieno abbiamo una percentuale alta che possa succedere".