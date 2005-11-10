Jacobo Ramon, difensore del Como, ha presenziato in conferenza stampa dopo la sconfitta del 2-0 contro il Cagliari. Diretta testuale a cura di TMW.

Quattro gol stagionali, cosa ne pensi?

"Vero, mi piace andare molto in avanti, mi inserisco e alle volte il mister me lo chiede. Mi piaceva anche nel settore giovanile, come quando andavo in avanti".

Fabregas ha detto che l'anno scorso potevi fare 12 gol, quest'anno in campionato 3. Ma in difesa oggi e dall'inizio del campionato stai andando forte, hai conquistato anche la Nazionale spagnola.

"Sono un difensore, non un attaccante, ma la cosa più importante è l'1-0 trovato. È importante perché quest'anno abbiamo concesso un po' più di gol rispetto all'anno scorso, stiamo trovando la solidità difensiva, questa è la cosa più importante per me. La Nazionale mi rende contento".

Un gol e salvati due. Il Real ti rivuole...

"Fase difensiva sì, mi è piaciuto di più. Io non penso al Real, abbiamo tante partite, siamo a novembre e manca tantissimo".

TMW - Quanto ti senti cresciuto?

"Non lo sento, sono giovane, ogni giorno devo migliorare. Anche fisicamente e tatticamente, ho 21 anni e mi manca tanto per diventare fortissimo. Certo, quando vedo lo spazio e provo ad attaccarlo".