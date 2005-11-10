Parma-Roma, niente rigore per contatto Troilo-Koné. Marelli: "Giusto, caduta accentuata"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 18:16Serie A
autore Paolo Lora Lamia
21.11.2026 18:16Serie A
L'ex arbitro è netto su questo episodio nell'area dei ducali: ""C'è semplicemente una mano di Troilo sulla spalla di Koné".
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Subito un episodio dubbio in Parma-Roma, terzo match in programma oggi e valido per la 12^ giornata di Serie A. Al minuto 8, bella imbucata di Mora in area per Koné, che cade a contatto con Troilo. Per l'arbitro non ci sono gli estremi per il calcio di rigore.
Decisione condivisa da Luca Marelli che, durante la diretta della partita di DAZN, ha dichiarato: "C'è semplicemente una mano di Troilo sulla spalla di Koné, il centrocampista della Roma accentua molto".
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