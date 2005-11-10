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Lazio-Lecce, promosso l'arbitraggio di Marcenaro: corretta gestione dei due episodi in areaTMW
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 18:08Serie A
autore Daniel Uccellieri
21.11.2026 18:08Serie A
Marcenaro gestisce bene Lazio-Lecce, lasciando correre sui due contatti in area di rigore senza necessità di intervento del VAR.
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© foto di Federico De Luca 2024
La prestazione di Matteo Marcenaro in Lazio-Lecce è positiva. L'arbitro della sezione di Genova lascia giocare nel corso del primo tempo, evitando di interrompere troppo frequentemente il ritmo della partita, e mantiene lo stesso metro di giudizio anche nella ripresa.
Due gli episodi da valutare nelle aree di rigore. Al 66' Frattesi cade dopo un contrasto con Maleh, ma Marcenaro, ben posizionato, lascia proseguire. Il VAR non interviene. Poco dopo, nell'area della Lazio, si verifica un contatto tra N'Dri e Floriani Mussolini: anche in questo caso il direttore di gara decide di non fischiare, confermando una gestione coerente della partita.
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