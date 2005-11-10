La nazionale Argentina ha vissuto un momento particolarmente emozionante dopo la goleada contro la Costa Rica. L'ultima amichevole dell'anno ha rappresentato anche l'addio di Walter Samuel, che al termine del suo contratto, previsto per fine anno, lascerà lo staff tecnico di Lionel Scaloni. Per questo motivo, dopo la partita contro i costaricani, l'ex difensore è stato omaggiato da tutto il gruppo.

All'interno dello spogliatoio, Samuel è stato applaudito e celebrato dai giocatori, che hanno iniziato a intonare il coro "Olé, olé, olé, olé. Walter, Walter". L'ex centrale ha ricevuto una targa commemorativa e una maglia con il numero 13 e la scritta "El Muro", soprannome che lo ha accompagnato durante la sua carriera.

Visibilmente emozionato, Samuel ha preso la parola per ringraziare i suoi compagni e lo staff: "Ve l'ho già detto, ragazzi. Grazie davvero per la vostra disponibilità. Ora sono più tranquillo, sono stati anni spettacolari".

"Mi ha accompagnato la mia famiglia. Voglio mandare loro un forte abbraccio e non voglio emozionarmi. Grazie a Leo (Scaloni), che mi ha dato questa opportunità, al Chiqui Tapia, a tutto lo staff tecnico... Sono stati la mia seconda famiglia qui e voi, ragazzi, come vi ho detto: se dovessi diventare qualcuno nel calcio, sarà grazie a tutte queste persone", ha aggiunto, con la voce rotta dall'emozione.

Scaloni, che ascoltava il discorso alle sue spalle, non è riuscito a trattenere le lacrime. Al termine, Samuel è stato nuovamente applaudito da tutto il gruppo, che si è raccolto intorno a lui per una foto e un'ultima ovazione.

I messaggi dei giocatori e il ruolo di Samuel per Scaloni

L'affetto nei confronti di Samuel non si è limitato allo spogliatoio. Diversi giocatori hanno voluto dedicargli un messaggio anche sui social, sottolineando l'importanza del suo contributo alla nazionale.

Emiliano "Dibu" Martinez ha pubblicato una foto insieme all'ex difensore, accompagnandola con queste parole: "Grazie per tutto. Se ne va un leader".

Anche Nicolas Tagliafico ha voluto salutare il suo ormai ex collaboratore: "Grazie per tutto, Muro. Seleccion Argentina, sinonimo di Walter Samuel. Ti auguro il meglio per quello che verrà!".