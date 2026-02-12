Bologna, Italiano: "Sul gol della Lazio l'unica nostra disattenzione, l'abbiamo pagata cara"
Mister Vincenzo Italiano, intervenuto ai canali ufficiali del Bologna, ha commentato così l’eliminazione dalla Coppa Italia ai rigori contro la Lazio: "L’unica disattenzione di oggi è stata quella del gol, dovevamo lavorare meglio tra Skorupski, Lucumi e Zortea. L’abbiamo pagata cara. In generale ho visto un’ottima partita e mi dispiace molto, ci tenevamo ed eravamo convinti di poter passare".
Il tecnico rossoblù ha poi aggiunto: "In campionato dobbiamo cercare di fare meglio e di ritrovare la vittoria, poi c’è il percorso europeo su cui puntare per il finale di stagione".
