Amorim non parlerà prima di Genova e spera di recuperare Pavlovic. Krosche si prepara

Il Milan si lecca le ferite dopo l'umiliante sconfitta contro il Ferencvaros che ha messo a nudo tutti i difetti di una squadra che non è in grado di reggere il doppio impegno, né a livello fisico né mentale. Il club fa sapere che Ruben Amorim non parlerà alla vigilia della sfida contro il Genoa e intanto spera di recuperare Strahinja Pavlovic, che aveva saltato precauzionalmente la sfida contro gli ungheresi e che nella giornata di venerdì si è allenato a parte. Sarà decisiva la giornata di oggi per capire se potrà aggregarsi alla squadra per Marassi.

Inizia l'era Krosche

Intanto si guarda alla squadra che verrà. Fatta per Markus Krosche come Head of Football. Per liberarlo dall'Eintracht Francoforte, Gerry Cardinale ha dato il via libera a saldare la clausola presente nell'accordo del dirigente con il club tedesco, che ammonta a circa 3,5 milioni di euro. Il 46enne sarà operativo a partire dall'1 gennaio 2027, ma il suo arrivo in città potrebbe essere anticipato.

Il futuro del Milan

L'obiettivo di Krosche è anticipare il suo ingresso ufficioso nella società per capire come funzionano le cose e poter agire concretamente già a partire dalla sessione invernale di trasferimenti. In Via Aldo Rossi infatti non hanno mai fatto mistero di voler intervenire per migliorare la rosa, con gli obiettivi principali che restano un difensore e un esterno, anche se molto dipenderà dai recuperi di Saelemaekers e Chukwueze.