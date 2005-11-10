Serie B, Ascoli-Palermo 1-1: l’ex Brunori illude i marchigiani, Ranocchia firma il pari

È finita 1-1 al Del Duca la sfida d’alta classifica tra Ascoli e Palermo, davanti a quasi 15mila spettatori, record stagionale per i bianconeri. Prima del via c’è stato un minuto di raccoglimento per Jesús de Miguel Alameda, scomparso nei giorni scorsi, e i padroni di casa sono scesi in campo con una maglia speciale per i 128 anni dalla fondazione.

La squadra di Francesco Tomei parte forte e al 3' si vede annullare per fuorigioco un gol di Brunori. Il vantaggio arriva comunque al 19': Acampora recupera palla e lancia Guiebre, che mette al centro un assist rasoterra per l’ex di turno, a porta quasi vuota. Il Var controlla e convalida: per Brunori è il secondo gol in campionato e non esulta. Il Palermo di Filippo Inzaghi reagisce con Johnsen e Pohjanpalo, ma fino all’intervallo non trova la rete.

Nella ripresa Filippo Inzaghi inserisce Ranocchia al posto di Vavassori. Al 50' Vitale salva su Hernani con un riflesso sulla linea, poi al 56' arriva il pari: Cassandro filtra per Ranocchia, che con una girata mancina trova il secondo palo. Il finale è senza altri gol: D’Uffizi sfiora il vantaggio al 68' e Gabrielloni al 87' colpisce di testa tra le braccia di Vitale.

SERIE B - 11ª GIORNATA

Ascoli-Palermo 1-1

20' Brunori (A), 55' Ranocchia (P)

Sabato 7 novembre

Ore 15:00 - Padova-Empoli

Ore 15:00 - Cesena-Catanzaro

Ore 15:00 - Juve Stabia-Arezzo

Ore 15:00 - Pisa-Sudtirol

Ore 17:15 - Mantova-Hellas Verona

Ore 19:30 - Benevento-Avellino

Domenica 8 novembre

Ore 15:00 - Virtus Entella-Modena

Ore 17:15 - Carrarese-Sampdoria

Ore 19:30 - Vicenza-Cremonese

SERIE B - CLASSIFICA

Palermo 27*

Modena 20

Ascoli 20*

Mantova 18

Avellino 15

Benevento 15

Hellas Verona 15

Pisa 15

Padova 14

SudTirol 14

Cremonese 12

Cesena 12

Arezzo 11

Virtus Entella 10

Carrarese 10

Juve Stabia 9°

Vicenza 9

Empoli 8

Sampdoria 8

Catanzaro 6

* una gara in più

° penalizzazione di quattro punti dalla Giustizia Sportiva