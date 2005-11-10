Serie B, Ascoli-Palermo 1-1: l’ex Brunori illude i marchigiani, Ranocchia firma il pari
Luca Bargellini
È finita 1-1 al Del Duca la sfida d’alta classifica tra Ascoli e Palermo, davanti a quasi 15mila spettatori, record stagionale per i bianconeri. Prima del via c’è stato un minuto di raccoglimento per Jesús de Miguel Alameda, scomparso nei giorni scorsi, e i padroni di casa sono scesi in campo con una maglia speciale per i 128 anni dalla fondazione.
La squadra di Francesco Tomei parte forte e al 3' si vede annullare per fuorigioco un gol di Brunori. Il vantaggio arriva comunque al 19': Acampora recupera palla e lancia Guiebre, che mette al centro un assist rasoterra per l’ex di turno, a porta quasi vuota. Il Var controlla e convalida: per Brunori è il secondo gol in campionato e non esulta. Il Palermo di Filippo Inzaghi reagisce con Johnsen e Pohjanpalo, ma fino all’intervallo non trova la rete.
Nella ripresa Filippo Inzaghi inserisce Ranocchia al posto di Vavassori. Al 50' Vitale salva su Hernani con un riflesso sulla linea, poi al 56' arriva il pari: Cassandro filtra per Ranocchia, che con una girata mancina trova il secondo palo. Il finale è senza altri gol: D’Uffizi sfiora il vantaggio al 68' e Gabrielloni al 87' colpisce di testa tra le braccia di Vitale.
SERIE B - 11ª GIORNATA
Ascoli-Palermo 1-1
20' Brunori (A), 55' Ranocchia (P)
Sabato 7 novembre
Ore 15:00 - Padova-Empoli
Ore 15:00 - Cesena-Catanzaro
Ore 15:00 - Juve Stabia-Arezzo
Ore 15:00 - Pisa-Sudtirol
Ore 17:15 - Mantova-Hellas Verona
Ore 19:30 - Benevento-Avellino
Domenica 8 novembre
Ore 15:00 - Virtus Entella-Modena
Ore 17:15 - Carrarese-Sampdoria
Ore 19:30 - Vicenza-Cremonese
SERIE B - CLASSIFICA
Palermo 27*
Modena 20
Ascoli 20*
Mantova 18
Avellino 15
Benevento 15
Hellas Verona 15
Pisa 15
Padova 14
SudTirol 14
Cremonese 12
Cesena 12
Arezzo 11
Virtus Entella 10
Carrarese 10
Juve Stabia 9°
Vicenza 9
Empoli 8
Sampdoria 8
Catanzaro 6
* una gara in più
° penalizzazione di quattro punti dalla Giustizia Sportiva