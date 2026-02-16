Altro successo in extremis per il Parma: Verona battuto da Pellegrino, ma è rabbia Hellas

La domenica pomeriggio di Serie A si chiude con una vittoria al fotofinish del Parma, che grazie a una rete di Pellegrino nel finale porta a casa i tre punti, in una gara giocata dai crociati in superiorità numerica dal 12' contro l'Hellas Verona. Bernabè porta avanti i ducali dopo 4 minuti che dopo altri 4 rimangono 11 vs 10: Orban si fa cacciare per un insulto a Pairetto dopo un mancato fischio, un'offesa che per il direttore di gara è meritevole di rosso. Un ingenuo fallo di Circati su Bowie manda Harroui sul dischetto, è 1-1 e poi solo monologo Parma. Fino al gol vittoria di Pellegrino.

Queste le parole di Carlos Cuesta al termine del successo contro l'Hellas: "Penso che abbiamo un gruppo forte e competitivo. Tutti sono pronti a creare un impatto. I nuovi ci stanno aiutando molto, perché hanno già tutti giocato, hanno contribuito molto. Sicuramente si stanno trovando bene nel gruppo, con un adattamento veloce. Su Pellegrino: un attaccante deve avere pazienza, lottare per 90' e nel momento in cui arriva la palla fare la differenza. Lui ce l'ha fatta oggi e sono contento per lui. Sicuramente è un esempio e un'ispirazione per i compagni. dobbiamo avere in testa che il lavoro di qualità ti porta i risultati. Ora pensiamo di andare a San Siro per fare punti. Vogliamo migliorare per fare risultati, apprezzando giornate come Bologna dove vinci allo scadere e oggi che è una vittoria bella per la città, con lo stadio. Sono sensazioni nuove e speriamo di poterle vivere ancora, magari non sempre all'ultimo minuto".

Nuovo volto del Parma, molto più offensivo del solito.

"Dobbiamo capire i contesti. Non è lo stesso giocare contro una squadra bassa, rispetto a quando giochi in 11 vs 11, con gli avversari più propositivi. Il contesto ti porta a fare un certo tipo di partite. Vorremmo fare più riaggressione e giocare più in avanti. A volte riusciamo, a volte no. Noi giochiamo sempre per vincere e oggi era difficile dove dovevamo essere equilibrati. Alla fine l'insistenza ci ha portato al risultato". Il Verona rimane invece in silenzio stampa per l'episodio del rosso, ritenuto un affronto per club e città.