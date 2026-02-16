Pinamonti assist e gol in meno di due minuti: il Sassuolo sbanca Udine e avanza verso la salvezza

Il Sassuolo mette da parte 3 punti fondamentali per la corsa salvezza e lo fa con una rimonta da urlo sul campo dell'Udinese. Al BluEnergy Stadium i friulani vanno avanti dopo 10 minuti con l'assolo di Oumar Solet, difensore bravissimo ad incunearsi nella difesa neroverde e a trovare il vantaggio. Nella ripresa, succede tutto in due minuti scarsi: prima il pareggio di Armand Laurienté, quindi il definitivo 2-1 firmato da Andrea Pinamonti.

Le parole di Runjaic

"Abbiamo anche controllato bene la partita, il Sassuolo si è difeso bene, ha qualità in transizione. Stavamo controllando la gara come volevamo, nella trequarti offensiva potevamo essere più aggressivi e decisi, avremmo dovuto cercare il secondo gol con più convinzione e abbiamo difeso bene. Il Sassuolo è veloce e ha sfruttato la situazione per farci male, abbiamo subito un gol evitabile. Anche nella seconda occasione è stato troppo semplice segnare per il Sassuolo, dopo che siamo andati sotto è mancato qualcosa là davanti. Lavorando meglio su certi automatismi potevamo riuscire a creare di più, facendo un riassunto abbiamo perso una gara che non dovevamo perdere riassumendo".

Le parole di Grosso

"Siamo molto contenti, sapevamo che difficoltà poteva portare l'Udinese. L'approccio non è stato buono, siamo andati a ritmi bassi, molto meglio nella ripresa. Tante cose positive poi nel prosieguo della gara. Le cose positive ce le teniamo strette, ci sono cose belle e cose meno, per riuscire a portare avanti quanto di buono fatto dobbiamo calcare su entrambe le cose. Nella ripresa siamo riusciti a fare più triangolazioni e a creare di più, complimenti ai ragazzi ma guardiamo subito avanti".