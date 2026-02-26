Fiorentina, una gara che è pura formalità: ai playoff di Conference si parte dal 3-0 dell'andata

Non solo l'Europa League. Nella giornata di oggi, infatti, l'Italia si vedrà rappresentata anche in Conference League, con la Fiorentina che scenderà in campo allo stadio 'Franchi' per il ritorno dei playoff contro lo Jagiellonia: pura formalità il match, considerando che gli uomini di Paolo Vanoli arrivano al confronto carichi per il successo di lunedì sera in campionato nel derby contro il Pisa ma soprattutto forti del 3-0 del confronto di andata. Solo un harakiri potrà impedire ai toscani di proseguire il cammino europeo.

Ma sul futuro imminente è sereno l'allenatore viola, che ha parlato in conferenza stampa: "Sicuramente l'aspetto più importante è il passaggio del turno, poi la mentalità di come si affrontano queste partite. Abbiamo avuto un esempio con il Polissya al playoff. Voglio che questa partita non venga sottovalutata e allo stesso tempo dobbiamo avere continuità: vincere aiuta a vincere".

Concetto ribadito - sempre in conferenza pre gara - anche da Roberto Piccoli, che si è pure spinto oltre: "Se la Conference è il grande obiettivo? Siamo qui per vincerla, non solo per onorarla. Così com'è importante salvarsi quanto prima possibile in campionato".

Sul fronte squadra, alla rifinitura non ha preso parte Fagioli, in permesso concesso dal club per motivi familiari ma a disposizione per la gara; la buona notizia arriva invece da Gudmundsson, che si è regolarmente allenato con i compagni. Aggregati poi dalla Primavera Sadotti, Bonanno e Balbo, mentre Kospo prosegue il suo percorso di recupero post infortunio.

PROBABILE FORMAZIONE FIORENTINA

FIORENTINA ((4-1-4-1): Lezzerini, Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens, Mandragora, Harrison, Ndour, Fabbian, Fazzini, Piccoli.