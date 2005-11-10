Cagliari, la gioia di Adopo: "Partita preparata bene dal mister, abbiamo eseguito tutto"

Il centrocampista del Cagliari Michel Adopo ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match contro il Frosinone vinto per 1-0 e valido per l’11^ giornata di Serie A.

Grande gol.

"Abbiamo fatto una grande prestazione di squadra. Venivamo da partite difficili, raccogliendo meno di quanto meritavamo. Siamo contenti così".

Siete stati attentissimi.

"Il Frosinone è una delle squadre più in forma del campionato, ma noi abbiamo lavorato testa bassa in campo tutti e 11. Il mister ha preparato bene la partita, abbiamo eseguito tutto ed è andata bene".