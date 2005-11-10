Cagliari, la gioia di Adopo: "Partita preparata bene dal mister, abbiamo eseguito tutto"
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Paolo Lora Lamia
Paolo Lora Lamia
Oggi alle 21:08Serie A
autore Paolo Lora Lamia
07.11.2026 21:08Serie A
Il centrocampista rossoblù, autore del gol partita contro il Frosinone: "Loro erano in gran forma, grande prestazione di squadra".
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Il centrocampista del Cagliari Michel Adopo ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match contro il Frosinone vinto per 1-0 e valido per l’11^ giornata di Serie A.
Grande gol.
"Abbiamo fatto una grande prestazione di squadra. Venivamo da partite difficili, raccogliendo meno di quanto meritavamo. Siamo contenti così".
Siete stati attentissimi.
"Il Frosinone è una delle squadre più in forma del campionato, ma noi abbiamo lavorato testa bassa in campo tutti e 11. Il mister ha preparato bene la partita, abbiamo eseguito tutto ed è andata bene".
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