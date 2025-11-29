"Como piccolo, ma dal cuore grande". Sassuolo ko 2-0, Fabregas indica la via per l'Europa

"Piano, piedi per terra". Ma le parole di Cesc Fabregas non possono frenare la festa del Como stavolta, rispetto a Torino. Perché il 2-0 inferto al Sassuolo forse è ancora più pesante della goleada ai granata, per come è stata agguantata dai lariani e per l'economia in classifica. Un gol di rapina firmato da Douvikas e il primo sigillo con la maglia biancoblù di Alberto Moreno hanno piegato i neroverdi, nel mezzo di qualche scarabocchio di troppo per i gusti del tecnico spagnolo ma che ha portato la sua squadra al quarto posto in classifica con 24 punti. Al pari di Inter e Bologna. Mentre la ciurma di Grosso è scivolata in nona posizione, a quota 17.

"Questo è un percorso iniziato anni fa. Per me è iniziato da due anni, anche se è cominciato tutto dalla D. Ma abbiamo cambiato la mentalità", ha raccontato fieramente Fabregas in conferenza stampa quando gli è stato ricordato il momentaneo piazzamento del Como, in zona Champions. "Noi siamo squadra da 2 anni, è molto poco, ma siamo già molto avanti rispetto a quanto mi aspettassi", a proposito dei frutti ottenuti finora. E la prossima giornata ci sarà l'Inter a San Siro, per quello che sarebbe uno scontro diretto in piena regola vista la classifica di Serie A.

Umore meno allegro, ma Fabio Grosso non si è mostrato afflitto: "Per me la partita l'abbiamo fatta. Il Como ha potenziale, qualità, dentro questa gara però abbiamo fatto cose positive. Loro amano tenere la palla, abbiamo provato a levargliela. Nel primo tempo abbiamo concesso gol su calcio d'angolo, la rovesciata di Moreno. E poi la rete di Moreno". Poi la bacchettata ai suoi ragazzi: "Rispetto alle nostre qualità potevamo essere più concreti e più cattivi. Se in queste partite poi non riesci a fare gol è difficile...". E il primo pensiero va al nuovo passo da compiere, senza rimuginare su quanto ormai è etichettato come passato: "Traggo comunque insegnamenti positivi. Noi proviamo a dare seguito ai nostri risultati".