Che beffa: il Man United si ferma a 4 vittorie. E il tifoso resta col rasoio in mano in live

C’è chi guarda una partita per i punti in classifica e chi, senza saperlo, la trasforma in uno spettacolo globale. La trasferta del Manchester United sul campo del West Ham, valida per la 26ª giornata di Premier League, è finita 1-1, ma a catturare l’attenzione è stato tutto ciò che è successo attorno al match. Un pareggio che muove la classifica, evita la sconfitta, ma spezza la rincorsa alla quinta vittoria consecutiva sotto la gestione di Michael Carrick.

Il gol di Tomas Soucek al 50’ ha messo in salita la serata dei Red Devils, salvati solo nel recupero dalla zampata di Benjamin Sesko al 96’. Un punto prezioso, ma insufficiente per dare continuità a una striscia che si era fermata a quattro successi.

In parallelo, sui social andava in scena un altro match. Protagonista Frank Illett, noto come “The United Strand”, tifoso diventato virale per una promessa ormai leggendaria: niente taglio di capelli finché lo United non avesse centrato cinque vittorie di fila. Un rituale iniziato il 5 ottobre 2024, dopo lo 0-0 con l’Aston Villa, e arrivato a sfiorare l’epilogo dopo quasi 500 giorni.

Davanti a un pubblico impressionante – oltre 150mila persone in diretta, con un picco di 265mila spettatori – Illett ha vissuto ogni istante con i tagliacapelli pronti. Prima la disperazione per il gol subito, poi l’illusione del pareggio annullato a Casemiro, infine l’esplosione per il gol di Sesko, troppo tardivo per completare la missione.

Al triplice fischio, l’immagine simbolo: testa tra le mani, afro scosso con incredulità. Il calcio ha deciso di rimandare ancora. Lo United riparte da zero nella sua rincorsa, e con lui anche il tifoso più osservato del momento. Il barbiere può attendere: la storia, ormai, è diventata parte del gioco.