La Champions lascia strascichi per le big di Serie A: anche Acerbi e Bellanova vanno ko

Le sfide europee di metà settimana hanno lasciato, come spesso capita, in eredità diversi problemi fisici per i calciatori delle squadre italiane (e non solo). Con l'Europa League e la Conference che non sembrano aver creato particolari problemi in questo senso, il focus principale torna alla Champions League, con Inter e Atalanta che devono leccarsi le ferite in vista delle prossime sfide.

"Francesco Acerbi si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato risentimento al bicipite femorale della coscia destra", ha fatto sapere l'Inter dopo gli esami strumentali effettuati dal difensore infortunatosi contro il Liverpool. Per lui almeno un mese di stop e Supercoppa Italiana che sarà vista dal divano. Competizione che però potrebbe giocare Calhanoglu, in miglioramento dopo il fastidio accusato contro i Reds.

Fuori almeno un mese anche Raoul Bellanova: l'esterno destro dell'Atalanta si è fatto male nel bel successo contro il Chelsea e anche per lui gli esami strumentali delle scorse ore hanno evidenziato una lesione muscolare. Per lui si parla di lesione muscolare fra il primo ed il secondo grado al bicipite femorale della gamba destra, problema che lo terrà ai box fra le 4 e le 5 settimane.