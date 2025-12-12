La Fiorentina vince e convince a metà, ma ritrova i gol degli attaccanti. Vanoli: “Sia l’inizio”

La Fiorentina torna a vincere dopo circa due mesi dall'ultima volta, pur convincendo solo in parte. Dopo un primo tempo condotto con personalità e concluso in vantaggio grazie al gol di Kean, nella ripresa i viola tornano in campo piuttosto molli e gli ucraini ne approfittano per il pareggio. A quel punto Vanoli disegna un nuovo assetto tattico: un 4-4-2 con Kouamé largo a sinistra e Fortini sulla destra. La mossa paga, i viola tornano padroni del campo e trovano la zampata vincente con Gudmundsson. Una bella iniezione di fiducia in vista della delicatissima sfida salvezza di domenica pomeriggio contro l'Hellas Verona.

Queste le pagelle di Fiorentina-Dinamo Kiev.

"Queste sono le risposte che cercavo" ha commentato Paolo Vanoli in conferenza stampa nel post partita. "Questo dev'essere solo l'inizio, ogni partita per noi è una fatica e ora dobbiamo essere bravissimi a stare tutti insieme. Questa sera andremo in ritiro al Viola Park, così da stare insieme. Stasera mi porto a casa l'atteggiamento. Da quando sono qua è la prima volta che lo vedo e mi riflette. Poi sono contento dei gol degli attaccanti. Io non voglio dire che oggi siamo guariti ma io con i ragazzi parlo tanto. La situazione resta complicata ma a volte ci sono episodi che danno la svolta. Questo dev'essere un nuovo inizio per un obiettivo importante: salvare la Fiorentina. Adesso c'è il Verona, in club capace di stare laggiù e noi dovremo avere la stessa umiltà di queste squadre. A quel punto io sono convinto che uscirà la qualità".

A queste parole sono seguite quelle di Albert Gudmundsson, che a Sky Sport ha voluto mettere la parola fine alla polemica nata in settimana dopo le risposte via social in merito al rigore di Reggio Emilia: "Abbiamo tanti buoni giocatori in grado di tirare rigori, di andare dal dischetto. È normale che ci siano tanti giocatori che vogliono presentarsi sul dischetto. Davvero sono io il rigorista, ma capisco che ci siano altri giocatori che vogliono tirare. Ora questo è il passato. Voglio guardare avanti e pensare solo alla vittoria di domenica. Con Vanoli nessun problema". E sulla vittoria l'islandese ha aggiunto: "Nuovo inizio? Potrebbe essere, ma ora è troppo presto per esprimerci. Pensiamo solo a domenica, focus solo su domenica. Non siamo nella situazione migliore in campionato, dobbiamo uscire da quella situazione il prima possibile".