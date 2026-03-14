Il Brescia pareggia con l'Alcione: al Vicenza basta una vittoria per tornare in Serie B

Un pareggio che vale oro per il Vicenza. Alcione Milano e Union Brescia si dividono la posta al 'Breda' finisce 0-0 e regalano ai biancorossi un'occasione storica: basterà una vittoria nella prossima uscita per festeggiare il ritorno in Serie B.

La classifica del Girone A sorride ai veneti: 75 punti per il Vicenza, 58 per il Brescia, con un distacco che adesso profuma di promozione. Lunedì contro l'Inter U23 del grande ex Stefano Vecchi: quella potrebbe essere la data da cerchiare in rosso.

Il Vicenza ha costruito il suo vantaggio con continuità, rotazioni intelligenti e un mercato invernale mirato per chiudere i conti. Il Brescia, al contrario, si trova a marzo con i conti aperti. E un sogno Serie B da continuare a perseguire solo tramite la roulette russa dei playoff.

SERIE C - 32ª GIORNATA

GIRONE A

Alcione Milano-Union Brescia 0-0

Sabato 14 marzo

Ore 17:30 - Ospitaletto-Trento

Ore 17:30 - Pergolettese-Arzignano Valchiampo

Ore 20:30 - AlbinoLeffe-Giana Erminio

Domenica 15 marzo

Ore 14:30 - Triestina-Pro Vercelli

Ore 17:30 - Cittadella-Dolomiti Bellunesi

Ore 17:30 - Lumezzane-Pro Patria

Ore 17:30 - Virtus Verona-Renate

Ore 20:30 - Lecco-Novara

Lunedì 16 marzo

Ore 20:30 - Vicenza-Inter U23

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 75, Union Brescia 58*, Trento 54, Lecco 53, Renate 52, Cittadella 50, Alcione Milano 50*, Inter U23 42, Lumezzane 41, Novara 40, AlbinoLeffe 40, Giana Erminio 39, Pro Vercelli 38, Dolomiti Bellunesi 35, Ospitaletto 34, Arzignano Valchiampo 34, Pergolettese 33, Virtus Verona 21, Pro Patria 19, Triestina 5

N.B. - * una gara in più

Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva