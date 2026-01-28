Inter nella tana del Borussia Dortmund. Barella è out e Chivu ha il dubbio Lautaro

Arriva il momento del verdetto per l'Inter, che in una notte si gioca tutto, in particolare l'accesso diretto agli ottavi di Champions contro il Borussia Dortmund. Chivu per l'occasione non avrà a disposizione Barella per un affaticamento muscolare, al suo posto Sucic favorito su Frattesi. In attacco, al momento, dovrebbe giocare Lautaro, nonostante sia diffidato, insieme a Thuram. Tutti temi sviluppati dal tecnico nerazzurro in conferenza stampa (al fianco del difensore Bisseck, leggi qui), che vi riproponiamo: "Questa squadra lavora quotidianamente per essere competitiva e per aggiungere sempre qualcosa. Ci sono alti e bassi ma hanno sempre reagito in ogni situazione. Basta questo, stanno crescendo".

Un commento sul momento in campionato?

"Domani affrontiamo una squadra in salute. In questo stadio c'è grande energia. Dobbiamo essere pronti sotto ogni punto di vista. Sul campionato parlaremo quando finirà questa partita. Questa squadra ha una rosa importante".

Sommer e Luis Henrique come stanno?

"Stanno molto bene e sono stimati dai loro compagni. La mia scelta non era dovuta alla prestazione di Luis Henrique, sono stato schietto con lui e tutto il gruppo. Sommer ha esperienza e ha vissuto tanti momenti. Quello che conta è la stima dei compagni".

Un commento sul cammino europeo?

"Abbiamo perso delle partite in cui forse meritavamo di più ma lo accettiamo. Con l'Arsenal dal punto di vista delle determinazione abbiamo messo tanto e raccolto poco, abbiamo anche messo tre punte. Quello che mi porto è che la squadra è cresciuta molto sotto ogni punto di vista. Poi serve pazienza, le stagioni e le prestazioni perfette non esistono. Bisogna sempre migliorare".

Che partita si aspetta?

"In questo stadio non è semplice. Hanno grande qualità individuale e propongono un gioco dominante, anche loro però hanno problemi come la fase difensiva".

Quanto conta avere il ritorno in casa non essendoci più la regola del gol in trasferta?

"C'è sempre un vantaggio, siamo professionisti e sono cambiate le regole. Bisogna entrare in campo al massimo cercando sempre di vincere. Serve una grande condizione dal punto di vista mentale ed emozionale".

Come sta Barella? Difficile rinunciare a Lautaro?

"Nico ha avuto un risentimento e non è stato convocato, sembra non sia niente di grave. Lautaro non vuole mai riposare e noi non vogliamo mai fare a meno di tutti i 22 giocatori".

Cosa chiede a Zielinski sul campo?

"Deve essere contento per come sta giocando, dal punto di vista della qualità tecnica. Sta giocando anche in quella che non è una sua posizione e sta facendo il massimo".