La miglior italiana in Champions può sperare: Atalanta a Bruxelles per il sogno ottavi

L'Atalanta è la squadra di Serie A che vanta la classifica migliore quando mancano 90 minuti alla fine dei giochi della Fase campionato, ma è comunque appesa al lumicino della speranza, per poter strappare il pass in via diretta per gli ottavi di finale della massima competizione europea per club ed evitare così di dover disputare anche le due partite in più che prevedrebbero i playoff. Perché ciò possa succedere, la Dea è intanto chiamata a vincere sul campo dei belgi della Royale Union Saint-Gilloise, per poter poi sperare anche in qualche incrocio positivo.

Su questo tasto, e sulla scarsissima voglia di fare turnover, ha premuto nella conferenza stampa della vigilia Raffaele Palladino. Il messaggio lanciato dall'allenatore dell'Atalanta è stato infatti chiaro: "Il sogno è ancora lì, anche se piccolo c'è sempre. Non dobbiamo fare calcoli, dobbiamo andare in campo per provare a raggiungere la vittoria, non bisogna avere distrazioni o cali di concentrazione. Abbiamo provato sulla nostra pelle che in Champions appena cali puoi pagare caro. Siamo consapevoli che domani affrontiamo una squadra con dei valori, che può metterti in difficoltà. Possono qualificarsi, noi vogliamo fare la nostra partita". E poi aggiunge: "Cerco sempre di mettere la formazione migliore, non faccio turnover".

Con Palladino, si è presentato a parlare in conferenza stampa il centravanti Nikola Krstovic. Che ha raccontato come sia riuscito ad emergere dopo le difficoltà riscontrate nei primi approcci con la sua nuova realtà: "Ho cambiato tanto in questi mesi. Ogni giorno do il massimo lavorando per l’Atalanta. La testa ci porta alla partita di domani dove vogliamo fare bene".