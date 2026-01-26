I cambi premiano De Rossi, Italiano recrimina: il Genoa ribalta il Bologna, finisce 3-2 al "Ferraris"

Finisce con il pubblico genoano in festa per tre punti d'oro. Mastica amaro il Bologna. Al "Ferraris" il Genoa supera 3-2 la formazione di Vincenzo Italiano in un match che ha regalato spettacolo e tanti ribaltamenti di fronte. Parte subito forte la formazione felsinea con Ferguson che al 35' fa partire una conclusione dalla distanza che sbatte sul palo e si insacca nella porta del neo acquisto Bijlow. Nella ripresa è Rowe che dalla destra mette un pallone teso che Otoa spedisce alle spalle del suo portiere.

La partita sembra indirizzata verso un successo emiliano ma Skorupski controlla male un pallone fuori area favorendo il recupero di Vitinha. Per tornare sulla sfera, l'estremo difensore rossoblù stende il portoghese fuori area, per Maresca è chiara occasione da gol (anche dopo l'on-field review) e spedisce il portiere polacco negli spogliatoi. Da lì nasce la rimonta del Grifone che prima con Malinovskyi, poi con una bellissima girata di Ekuban ed infine con un delizioso tiro a giro di Messias (tutti e tre entrati dalla panchina) ribaltano il punteggio.

Esulta il tecnico Daniele De Rossi che in sala stampa ha analizzato: "Queste partite sono un attimino 'epiche' e viverle nel tuo stadio ti portano grande gioia. E' un discorso di avere grandissimo entusiasmo dopo una partita così senza dimenticare il calcio. Perché qualcosa che non è andato". Deluso invece Vincenzo Italiano che in conferenza ha commentato: "Troppi regali, troppe ingenuità. E dove aggiusti da una parte, sbagli dall'altra. Dobbiamo avere più equilibrio mentale perché non possiamo sporcare certe prestazioni".