Manchester City-Arsenal vale un pezzo di Premier. Guardiola: "Se perdiamo è finita"

Ormai ci siamo: domenica 19 aprile Manchester City e Arsenal si daranno battaglia all'Ethiad Stadium per una sfida che dirà moltissimo sulla lotta per il titolo in Premier League. La squadra di Guardiola ci arriva a -6 dalla vetta, ma con una partita in meno rispetto ai rivali e la chance di portarsi intanto a -3 vincendo lo scontro diretto.

Qui Manchester City, Guardiola: "Se perdiamo è finita"

Non arrivano buone notizie per il Manchester City alla vigilia di un crocevia fondamentale della stagione. Pep Guardiola dovrà infatti fare a meno di Ruben Dias, fermato da un infortunio alla caviglia rimediato il mese scorso e destinato a restare fuori anche nella sfida per il titolo di domenica, come riportato da Manchester Evening News. Le soluzioni non mancano, ma le certezze sì. Nelle ultime uscite, Nathan Aké è stato affiancato da Abdukodir Khusanov nella finale di Coppa di Lega, mentre Marc Guehi ha preso il posto dell’olandese nelle successive gare contro Liverpool e Chelsea. Una rotazione forzata che potrebbe riproporsi anche nel prossimo impegno. La situazione è resa ancora più delicata dall’assenza di Josko Gvardiol e dalle condizioni non ottimali di John Stones. In pratica, Guardiola rischia di avere a disposizione solo tre centrali di ruolo per due partite decisive in pochi giorni.

Guardiola in conferenza stampa è stato netto: “Ovviamente. Se perdiamo è finita. Gli altri due risultati a disposizione, considerando che l’Arsenal non ha vinto a Bournemouth, ci lasciano comunque altre partite da giocare. Sei gare sono tante”.

Qui Arsenal, Arteta: "Saka fuori, dobbiamo vincere"

L'allenatore dell'Arsenal, Mikel Arteta non usa mezzi termini: l’obiettivo è uno solo, vincere. Il tecnico dei Gunners ha fatto il punto sulla situazione della rosa, tra assenze certe e speranze dell’ultima ora. La notizia più pesante riguarda Bukayo Saka, che non sarà della partita: “È fuori, questo è sicuro”. Restano invece da valutare le condizioni di alcuni giocatori chiave, con lo staff che proverà fino all’ultimo a recuperarli: “Alcuni sono vicini al rientro, ma il tempo è poco. Ci proveremo”. Situazione da monitorare anche per Noni Madueke: “Dopo la partita non sembrava nulla di grave, ma dovremo aspettare l’allenamento per capire meglio”. Sul piano tattico e mentale, Arteta non ha dubbi sull’approccio: “È la partita più importante perché è la prossima. Affrontiamo probabilmente la squadra e l’allenatore migliori di questo campionato, ma ci siamo guadagnati questa occasione. La prepareremo per vincere”.

Haaland: "Pressione? Chiedete all'Arsenal"

Una partita dalla grande pressione dunque. Pressione che però non sente un Iceman come Erling Haaland: "Mi succede raramente di sentirla" - ha spiegato - ". Onestamente, non sento molta tensione o altro, perché abbiamo inseguito per tutta la stagione e non abbiamo nulla da perdere, quindi non ho alcuna pressione addosso".