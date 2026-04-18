Locatelli ha rinnovato. Comolli: "Per una Juve sempre più competitiva". Chi sarà il prossimo?

Manuel Locatelli, in un video condiviso dalla Juventus tramite X, ha voluto esprimere tutto il suo orgoglio dopo il rinnovo fino al 2030: "Ti ho sognata da bambino, sei passione, orgoglio, responsabilità. Insieme fino alla fine". Parole da capitano. Il centrocampista è arrivato nell'estate del 2021 dal Sassuolo per 35,7 milioni di euro (25 milioni più 12,5 di bonus), rendendosi sempre protagonista con la maglia bianconera tanto da essere impiegato costantemente da tutti i tecnici che si sono succeduti sulla panchina juventina (da Allegri a Motta, da Tudor a Spalletti). Con la Juventus ha vinto un trofeo, ossia la Coppa Italia del 2024. Divenuto anche capitano, il 28enne col nuovo rinnovo fino al 2030 guadagnerà circa 4 milioni di euro all'anno più bonus. Il precedente accordo era in vigore fino al 2028, con un ingaggio da 3 milioni.

Il rinnovo di Locatelli (qui la nota ufficiale, tra l'altro arriva alla conclusione di una stagione che in casa Juventus ha visto anche altri rinnovi di lusso: dopo Federico Gatti lo scorso luglio, durante il campionato in corso sono arrivati anche i prolungamenti di Kenan Yildiz, Carlo Pinsoglio, Weston McKennie e del tecnico Luciano Spalletti.

Così, in attesa dei prossimi due nomi in agenda rinnovi, a parlare di Locatelli ci pensa direttamente Damien Comolli, il CEO di Juventus: "Tutti noi ricordiamo quando Manuel al suo arrivo nel 2021 raccontava con grande emozione di essere sempre stato un tifoso della Juventus. Il suo rinnovo rappresenta dunque il naturale proseguimento di crescita della sua leadership in campo, del suo indomito spirito bianconero, in totale condivisione con i valori e le ambizioni del nostro Club. Un ulteriore passo per dare solidità e continuità al nostro progetto sportivo, con lo sguardo al futuro e con l’obiettivo di rendere la squadra sempre più competitiva".