La Fiorentina accoglie il terzo colpo: ecco Harrison. Ma Vanoli teme per Kean: nuovi dolori

Altro giro, terzo rinforzo nel mercato invernale per la Fiorentina, che solo dal 4 febbraio accoglierà operativamente Fabio Paratici, ma intanto continua a fare colpi. Dopo Manor Solomon e Marco Brescianini, i viola hanno accolto Jack Harrison, esterno offensivo arrivato dal Leeds: l’accordo tra i club è stato definito sulla base di un prestito fino a fine stagione, con opzione di riscatto fissata a 6 milioni di euro. “Forza Viola, sono molto contento di essere qui”, le sue prime parole da futuro giocatore gigliato.

Harrison lascia il Leeds dopo due parentesi, tra il 2018 e il 2023 e poi dal 2025 al gennaio 2026, per un totale di 219 presenze complessive. Il suo rapporto con una parte della tifoseria inglese si era incrinato nel 2023, quando una clausola di uscita in caso di retrocessione lo aveva portato a scegliere due stagioni in prestito all’Everton dopo la discesa dei Whites in Championship. Una decisione che non era stata dimenticata nemmeno al momento del suo rientro, coinciso con la promozione in Premier League.

Sul fronte campo, restano invece da monitorare le condizioni di Moise Kean. L’attaccante viola non si è allenato, nella giornata appena conclusa, a causa di un problema persistente alla caviglia destra. In vista della sfida contro il Bologna, la sua presenza dal primo minuto è tutt’altro che certa e lo staff guidato da Paolo Vanoli valuta con cautela la situazione. Per questo motivo la Fiorentina ha aggregato Riccardo Braschi alla prima squadra, rinunciando a schierarlo con la Primavera. Buone notizie, invece, per David De Gea: l’allarme per il portiere spagnolo è rientrato e la sua presenza al Dall’Ara non è in dubbio.