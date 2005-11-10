L'ultimo figlio della Lupa e l'ennesima scommessa vinta da Gasperini: la Roma blinda Lulli

La Roma blinda Emanuele Lulli e punta ancora una volta sui talenti della casa. Il club giallorosso questo lunedì ha ufficializzato infatti il rinnovo del contratto dell'esterno classe 2007, che ha firmato un accordo quinquennale con scadenza fissata al 30 giugno 2031. Una scelta che conferma la ritrovata fiducia della società nei confronti di uno dei giovani più interessanti cresciuti nel settore giovanile capitolino, vicino appena qualche mese fa al trasferimento in prestito all'Avellino. Per Lulli, 19 anni, quest'avvio di stagione ha già rappresentato del resto un passaggio cruciale in carriera: dopo l'esordio tra i professionisti e le maglie da titolare a sorpresa, è arrivato di recente anche il primo gol, realizzato nella sfida casalinga contro il Genoa. Adesso, pure il prolungamento.

Gasperini in conferenza: "Si merita tutto quello che sta ottenendo"

A commentare la crescita del giovane esterno nelle scorse ore è stato mister Gian Piero Gasperini, che nella conferenza stampa pre-Cagliari ha giustificato anche i motivi del suo impiego limitato nelle partite più importanti e in Champions League. "Sono delle situazioni, noi lì abbiamo quattro giocatori che stanno facendo molto bene. Rensch sta facendo bene, Wesley è un giocatore importante e anche Molina sta avendo un rendimento importante", ha dichiarato l'allenatore giallorosso. In totale, Lulli ha raccolto finora 6 presenze stagionali (tutte in campionato) e, appunto, un gol segnato. I minuti giocatati sono stati invece 401.

La Roma punta sul talento della casa

Lo stesso Gasperini, al contempo, ha espresso massima soddisfazione per il percorso del ragazzo: "Sono felice per Lulli perché si merita tutto quello che sta ottenendo, l'obiettivo è di crescere tutti individualmente". Il rinnovo fino al 2031 rappresenta un investimento sul talento e sulle prospettive di Lulli, chiamato a continuare il proprio percorso di maturazione per conquistare progressivamente maggiore spazio nella prima squadra della Roma. L'ultimo figlio della Lupa, già in attesa del prossimo (Di Nunzio?).